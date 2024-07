Nagypapa lett a Ferencváros legendája

Lipcsei Péternek unokája született.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Az NB II-ben szereplő Soroksár a hivatalos oldalán tudatta, hogy a klub korábbi játékosának, Lipcsei Krisztiánnak megszületett az első gyermeke, ami azt is jelenti, hogy Lipcsei Péter vezetőedző immár nagypapának vallhatja magát.

A cikk lejjebb folytatódik





A bejegyzésből az is kiderül, hogy a Soroksár játékosának, Króner Martinnak is azon a napon született gyermeke, mint Lipcsei Krisztiánnak. A klub hozzátette, a gyerekek és anyukáik is jól vannak.

A Ferencváros legendája, Lipcsei Péter vezette Soroksár az utolsó felkészülési mérkőzését szombaton, a szlovák Samorin ellen játssza, majd július 28-án megkezdi bajnoki szereplését is: az NB II nyitó fordulójában a Gyirmótot fogadja hazai pályán.