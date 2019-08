Sigér először kapott meghívót, Sallai és Lang hosszabb kihagyás után tér vissza a magyar válogatottba

Keretet hirdetett a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A szeptember 5-i, podgoricai Montenegró elleni barátságos és a szeptember 9-i, Szlovákia elleni hazai Eb-selejtezőre készülő A-válogatott keretbe ezúttal is 26 labdarúgó kapott meghívást Marco Rossitól - adta hírül az mlsz.hu.

A szövetségi kapitány ezúttal Sigér Dávidra is számít, de visszatér a nemzeti csapatba az immár egészséges Sallai Roland valamint Lang Ádám is. A középpályán Kalmár Zsoltra ezúttal nem számíthat az olasz szakember, mivel a DAC játékosa egy kisebb térdműtéten esik át a napokban, így egészen biztos nem lesz játékra alkalmas állapotban a két mérkőzés idején. Nagy Ádám szintén sérült, a Szlovákia elleni mérkőzésig történő felépülésére azonban van némi esély, így Marco Rossi a behívása mellett döntött.

– Ezúttal is ugyanazon szempontok alapján állítottuk össze a keretet, mint eddig bármikor és persze azt is figyelembe vettük, hogy már kialakult egy csapat, amely már bizonyított, így az eddigi összetételen nagyokat változtatni badarság lenne. Vannak, akik már hetek óta játszanak, de vannak olyanok is, akik például csak a múlt hétvégén kezdték meg a bajnoki szereplésüket. Nagy Ádámra sérülése ellenére számítunk és természetesen bízunk benne, hogy a Szlovákia elleni meccsre már bevethető lesz, hiszen ez lesz az idei legfontosabb mérkőzésünk. A korábban elért győzelmeink csak abban az esetben maradnak értékesek, ha Szlovákia ellen is megszerezzük a 3 pontot – így a szövetségi kapitány.

A szeptember 9-i Eb-selejtező előtt 4 nappal felkészülési mérkőzést is játszik a csapat, amelyen szintén fontos a győzelem.

– Bár ez a mérkőzés ideális arra, hogy olyan játékosok is több lehetőséghez jussanak, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve akár új taktikai elemeket is kipróbáljunk, ettől függetlenül ezen az összecsapáson is a győzelem a célunk. Tétje ugyanis ennek a mérkőzésnek is van, hiszen azt szeretnénk, hogy ezen mérkőzés után is büszke lehessen ránk.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter ( )

Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár FC)

Védők:

Baráth Botond (Sporting Kansas KC)

Bese Barnabás (Le Havre)

Ferenczi János (DVSC)

Kádár Tamás (Dinamo Kijev)

Korhut Mihály (Árisz Szaloniki)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC)

Willi Orbán (RB Leipzig)

Középpályások:

Gazdag Dániel (Budapest )

Holman Dávid (Slovan Bratislava)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Kovács István (Mol Fehérvár FC)

Nagy Ádám (Bristol City FC)

Pátkai Máté (Mol Fehérvár FC)

Sigér Dávid (Ferencvárosi TC)

Szoboszlai Dominik (RB Salzburg)

Támadók:

Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad)

Holender Filip (FC Lugano)

Nagy Dominik (Legia Varsó)

Németh Krisztián (Sporting Kansas)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szalai Ádám (TSG )

Varga Roland (Ferencvárosi TC)

A kerettagok szeptember 1-én hétfő este találkoznak Telkiben, majd szeptember 4-én, szerdán utazik a csapat Podgoricába, a Montenegró elleni mérkőzés helyszínére.

