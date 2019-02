Nagy bajban a PSG: Verratti és Cavani játéka is kérdéses a Manchester United ellen

Újabb két kulcsember játéka vált bizonytalanná a francia sztárcsapatnál.

Thomas Tuchel elismerte, hogy Marco Verratti és Edinson Cavani is kihagyhatja a Paris Saint-Germain keddi, Manchester United elleni Bajnokok Ligája meccsét.

A német szakember több sztárját, így Kylian Mbappét és Leonardo Paradest és pihentette a hétközi mérkőzés előtt, de Edinson Cavani ott volt a kezdőcsapatban a Bordeaux ellen, és végül büntetőből ő szerezte meg csapata győztes gólját.

Az uruguayi klasszist azonban nem sokkal később le kellett cserélni, miután meghúzta a combját.

Marco Verratti három hét kihagyás után a Bordeaux ellen 60 percet töltött a pályán, és bár nem szívesen, de Tuchelnek valószínűleg kockáztatnia kell a játszatásával néhány nap múlva.

Az már egy ideje köztudott, hogy Neymar nem léphet pályára a Vörös Ördögök elleni mérkőzésen, de most a PSG edzőjének valószínűleg legalább egy újabb klasszis hiányával kell megküzdenie:

- Eddig is volt B-tervünk, de Edi és Marco nélkül talán már a D-tervre lesz szükségünk. Elemeznünk kell a Manchester United játékát és magabiztosnak kell maradnunk. Normál esetben minden mérkőzésen - legyen az a Manchester United, a Crvena Zvezda vagy a Liverpool ellen - szükséged a kulcsjátékosaidra, akik megfelelő minőséget képviselnek, és kellő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy elbírjanak a nyomással. Azonban ha két-három kulcsjátékos is hiányzik, akkor a mi feladatunk megtalálni a megoldást. Ez így még nagyobb kihívás, de úgy gondolom, hogy keddre készen állunk majd.

- Természetesen boldogok vagyunk, hogy Marco ismét játszhattott. Ezúttal is láthattuk, hogy milyen minőséget képvisel ő a pályán. Miután elhagyta a pályát, sokkal nehezebb volt számunkra a meccs irányítása. Általában nehéz ilyen gyorsan több mérkőzésen pályára lépni egy sérülés után. Marco most játszott először, 60 percet töltött a pályán. Nem tudom, hogy három nappal később játszhat-e az Old Traffordon. Azonban a mi helyzetünkben talán muszáj lesz játszatnunk. Marco véleményét már ismerem, ő játszani akar, de az orvosok fogják megmondani, hogy ez lehetséges-e - nyilatkozta Thomas Tuchel a Bordeaux elleni mérkőzés után.

A Manchester United kiváló formában van, a legutóbbi tíz meccséből kilencet megnyert Ole Gunnar Solskjaer csapata, így a PSG-nek alighanem minden bevethető játékosára szüksége lesz, ha ki akarják harcolni a továbbjutást.