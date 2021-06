Nagy átalakulás a Chelsea keretében: Haaland és Hakimi érkezhet, Giroud távozhat

A kékeknek 200 millió fontjuk lesz a nyári erősítésre.

Beindult a Chelsea: kapcsolatba lépett a klubokkal és az ügynökökkel, mert meg akarja szerezni a Dortmundtól Erling Haalandot és az Intertől Achraf Hakimit.

A norvéggal kapcsolatban a Chelsea előtt két út áll. Ha most veszi meg a támadót, akkor a klub és a Prermier League rekordját is jelentő összeget kell fizetnie, de ha vár egy évet, akkor a kivásárlási opció életbe lép és 70 millió eurót kell fizetnie Haalandért. Nyilván a támadó ügynöke, Mino Raiola abban érdekelt, hogy még a nyáron megkössék az üzletet. A londoniaknak nincs könnyű dolguk, hiszen sem Raiolával, sem a Dortmunddal nincs kialakult kapcsolata a klubnak.

Hakimi esetében is történt konkrét lépés, hiszen Alejandro Camano menedzser már össze is kötötte a klubokat, igaz a hírek szerint a PSG is érdeklődik.

„Nem tárgyalunk a PSG-vel, de az könnyen lehet, hogy Hakimi klubot vált. Egyelőre azonban bizonytalan a jövője” – mondta az ügynök.

És hogy teljes legyen a kavarodás: ha Haaland nem megy a kékekhez, akkor az Inter másik játékosát Romelu Lukakut akarja szerződtetni a londoni együttes. Persze mellette még Harry Kane is képben van, aki a Tottenham-et hagyná el a Chelsea kedvéért.

A kékek közben eladnák Tammy Abrahamot, akiért a West Ham és a Leicester verseng és 40 milliós bevételt jelenthet. klubnak. Olivier Giroud is válthat, hiszen iránta a Milan érdekődik. Michy Batshauyi jövője kérdéses, mert a Leedsnek sok volt a 15 millió fontos kivásárlási ár, miköben Tino Livramentóval felvette a kapcsolatot az AC Milan és az Aston Villa is. A hírek szerint Callum Hudson-Odoi ismét szerepel a Bayern München kívánságlistáján, de az ő eladásáró egyelőre nincs szó.

