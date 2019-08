Nagy Ádám: Várom már az első mérkőzést ebben a remek stadionban

Mint ismert, Nagy Ádám a Bolognából az angol másodosztályban szereplő Bristol City-hez igazolt.

A magyar játékos nem szerepelt Mihajlovics terveiben, ezért váltott csapatot.

Bemutatását követően már első interjújában kifejtette, mennyire fontos volt számára a váltás, és nagyon eltökélt, hogy bizonyítson.

- Nagyon izgatott vagyok, dolgozik bennem az adrenalin, nagyon várom ezt az új kalandot, az első edzést a csapattal, és az első mérkőzést - fogalmazott Nagy.

- Hallottam, hogy az emberek itt megőrülnek a futballért. Remek érzés, hogy ilyen komoly hagyományokkal rendelkező csapat tagja lehetek, nagyon várom a közös sikereket. Fontos volt, hogy egy nagy projekt részese lehetek. Szimpatikus számomra, ahogyan a csapat futballozik: sok labdabirtoklással megpróbálja irányítani a játékot. Biztosan lesznek nehéz meccseink, de fontos, hogy megpróbáljunk a lehető legjobban játszani, és rajongóink segítenek bennünket a céljaink elérésében.

- Szerencsém van, mert olyan a genetikám, hogy rengeteget tudok futni. Amiben fejlődnöm kell, hogy hova fussak. Sokszor csak pazarlom az energiámat.

