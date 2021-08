Nagy Ádám távozik a Bristoltól olasz vagy orosz csapatnál köthet ki

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Kihagyta a Bristol City Blacpool elleni mérkőzését Nagy Ádám, a magyar válogatott középpályása. A hiányzás oka egyszerű: a futballista el akarja hagyni az angol második ligában szereplő klubot.

„Nagy Ádám jól van, de jelezte távozási szándékét – mondta Nigel Pearson, a klub vezetőedzője, a Bristol Live-nak. – Nekünk pedig az a fontos, hogy olyan játékos szerepeljen, aki a jövőben is itt akar maradni.”

A lap hozzáteszi, hogy a Bristol egyelőre nem kapott ajánlatot a játékosért, akinek jövő nyárig érvényes a szerződése.

Nagy Ádám ára a Transfermarkt szerint 2 millió euró, vélhetően ehhez közeli összeggel kell számolnia annak, aki ki akarja vásárolni a szerződéséből a futballistát.

A korábbi hírek alapján ez egy olasz klub lesz. A Gazzetta dello Sport még június elején írt arról, hogy az Empoli akarja megszerezni Nagy Ádámot. Azt pedig maga a játékos sem titkolta sosem, hogy szeretne visszatérni Olaszországba, hiszen a második otthonának tekinti.

Emellett szóba kerülhet még Oroszország is, hiszen Nagy Ádám kapcsán idén januárban látott napvilágot az a hír, amely szerint a CSZKA Moszkva is élénken érdeklődik a játékos iránt. Ekkor a futballista menedzsere maga számolt be az orosz együttes érdeklődéséről.

