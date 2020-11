Nagy Ádám: „Nagy dolog lenne, ha fel tudnánk vidítani az embereket”

Nincs könnyű helyzetben a válogatott, hiszen a koronavírusos szövetségi kapitány Marco Rossi nélkül kell futballoznia ma este Izland ellen.

A csapat játékosa, Nagy Ádám azt emelte ki, hogy az izlandi keret nem ment keresztül olyan fiatalításon a 2016-os Eb-találkozás óta, mint ami nálunk történik.

„Nem gondolom, hogy ez negatívumot jelentene az izlandi csapatnak. Ezek a játékosok eljutottak egy olyan szinte, hogy nem kell bemutatni őket, a Nemzetek Ligájában az A-divízióban játszhatnak, ezért is gondolom, hogy a holnapi mérkőzés igazi döntőhez méltó találkozó lesz. Ha azt nézzük, 2016 óta milyen mérkőzéseket játszott mindkét válogatott, úgy gondolom, mindkét csapat erősödött. Nehéz lenne összehasonlítani a két együttes régebbi arcát a mostanival, de úgy látom, a vérfrissítésnek köszönhetően sokat fejlődtünk, jó védekezésből indulva igyekszünk ráerőltetni a saját akaratunkat az ellenfélre és a megbeszélteket megvalósítani a pályán.”

Az angliai légiósunk elárulta, egy sajtótájékoztatón sokszor jobban izgul, mint egy mérkőzésen, de a holnapi találkozó talán mégis más.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world