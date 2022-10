Műteni kell, ezért lemarad a világbajnokságról a portugálok sztárja

Műteni kell Pedro Netót, az angol Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers portugál támadóját.

A játékos így lemarad a november 20-án kezdődő katari világbajnokságról.

A klub pénteken jelentette be, hogy a West Ham United elleni bajnoki mérkőzésen bokasérülést szenvedett futballistának operációra van szüksége. A 22 éves futballista 2020 novemberében az Andorrával szembeni mérkőzésen góllal mutatkozott be hazája válogatottjában, majd 2021 tavaszán két világbajnoki selejtezőn is lehetőséget kapott, azonban egy súlyos térdsérülés miatt ezt követően tíz hónapot ki kellett hagynia. Legutóbb szeptemberben, a csehek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen már ott ült a kispadon.

A portugálok a katari világbajnokság H csoportjában sorrendben a ghánaiakkal, az uruguayiakkal és a dél-koreaiakkal találkoznak.

(Forrás: MTI)

