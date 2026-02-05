Münchenből kap posztriválist Sallai Roland

A Sky Sport értesülései szerint a Bayern München és a Galatasaray megállapodásra jutott Sacha Boey kölcsönadásáról, amely vásárlási opciót is tartalmaz, az információt elsőként a Foot Mercato közölte.

A megállapodás értelmében a török klub mintegy 500 ezer eurós kölcsönzési díjat fizetne, míg a kivásárlási opció összege körülbelül 15 millió euró lenne.

Egyetlen akadály még hátravan: az orvosi vizsgálat. Boey-t csütörtökre várják Isztambulba, ugyanakkor szerdán idő előtt abba kellett hagynia a Bayern edzését. A müncheni klub részéről egyértelmű a szándék: nem gördítenek akadályt a távozása elé. A játékos megkapta az engedélyt a váltásra, és januárban több más ajánlatot is visszautasított.

Boey számára nem lenne ismeretlen közeg Isztambul: 2021 júliusa és 2024 januárja között már a Galatasaray játékosa volt. Az átigazolás megvalósulását segíti, hogy a török átigazolási időszak február 6-ig nyitva van.

A francia jobbhátvéd 2024 januárjában 30 millió euróért érkezett a Bayernhez a Galatától. Azóta 38 tétmérkőzésen lépett pályára, 1 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. A most futó idényben 15 alkalommal kapott lehetőséget, egy asszisztot jegyzett.

Ennek ellenére nem tudta stabilan beverekedni magát a kezdőcsapatba. A Galatasaraynál viszont új lendületet kaphatna, ráadásul olyan nagy nevekkel szerepelhetne együtt, mint Leroy Sané vagy az egykori német válogatott csapatkapitány, Ilkay Gündogan.