Müller óvatosságra int a Portugália elleni győzelem után

A német válogatott támadója elégedett volt a címvédő elleni játékkal, de még mindig lát fejlődési lehetőséget.

Regisztrálok ingyen és építem a nyerő szériámat a nagy nyereményekért!

Thomas Müller óva intett mindenkit attól, hogy elbizakodottá váljanak a Portugália felett aratott 4-2-es győzelmet követően. A németek 1-0-s vereséggel kezdték az Európa-bajnokságot, a szombati győzelem azonban jelezte, a franciák elleni meccs csak egy kisebb döccenő volt. A portugálok ellen nagyszerűen játszottak a németek, de Müller figyelmeztetett: nem megengedhető, hogy elragadtassák magukat.

Müller a mérkőzés után az újságíróknak azt mondta, „Nagyon sok mindent jól csináltunk, de vannak még olyan elemek, amelyeken dolgoznunk kell, különben pontokat veszíthetünk!”

„Van három pontunk, jól állunk, a saját kezünkben van sorsunk, de most nem szabad túlzásban esnünk, nem válhatunk arrogánssá! Hiszünk a saját képességeinkben. Most egy picit euforikus hangulatba is eshetünk!”

A német válogatott a csoport utolsó körében majd a franciák elleni döntetlennek köszönhetően a továbbjutási esélyeit életben tartó magyar válogatott találkozik majd. A mieink háza tájáról jó hír, hogy az első félidőben egy ütközés után lecserélt Szalai Ádám orvosi eredményei jók lettek, így pedig a szakmai stáb rendelkezésére állhat majd a müncheni találkozón.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Olaszország-Wales találkozón az olasz győzelem 1,52-szeres pénzt hozhat.