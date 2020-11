Müller élvezi az Alaba-sztorit - "Ez az FC Hollywood"

Mint ismert, David Alaba jövője nagy kérdést jelent a Bayernnél - az osztrák szerződése 2021-ben jár le, de továbbra sem írta alá a többszörösen feljavított, általa és ügyvédje által is gyengének tartott szerződéshosszabbítási tervezetet a bajorokkal.

Herbert Hainer, a klub elnöke elmondta, hogy visszavonták az Alabának tett ajánlatukat, de a német sajtó és a Bayern egyéb funkcionáriusa szerint továbbra is van esély a hosszabbításra - ehhez Alabának kell közelednie a klub felé.

Természetesen a sajtót és a csapatot is bejárják az üggyel kapcsolatos kérdések. Pár nappal ezelőtt Thomas Müllert kérdezték a dologban.

"Ez a téma egy ideje már kísért minket. Hagyjuk magunkat meglepni. Az a jó Davidnál, hogy teljesít és tulajdonképpen egyáltalán nem hagyja magát befolyásolni - nagyon fontos ő a csapat számára. A rajongóink számára is érdekes ez a téma - az is jó, hogy van egy kis összezörrenés. Korábban is szívesen olvastam az "FC Hollywoodról" - most élőben is átélhetem ezt."