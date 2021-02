MU, City, Real, vagy Chelsea: melyik klub lenne a legjobb Haalandnak?

Mino Raiola szerint a világon csak tíz olyan klub van, amelynek lehetősége lenne megszereznie Erling Haalandot. A futballista ügynöke talán nem is téved nagyot,hiszen a 20 esztendős labdarúgó értéke naponta emelkedik, hiszen a játékos sorra dönti a csúcsokat. A Dortmund számára jelenleg a megfelelő csapat, de az nem kérdés, hogy hamarosan a világ egyik legnagyobb klubjában láthatjuk. A 2019-20-as szezon kezdete óta 71 meccsen 76 gólt szerzett, márpedig ez világklasszis teljesítmény.

Haaland ára megbecsülhetetlen, de az biztos, hogy 2022 nyarán 67 millió fontért távozhat Dortmundból. Ezt azért többen is ki tudják fizetni, de nézzük hol lenne a legjobb helye.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer gyors és hatékony csapatot alakított ki az Old Traffordon. A csapatban szereplő játékosok érvényesíthetik az egyéni képességeiket, de a menedzser ragaszkoik a kialakított struktúrához és a felépített taktikához. Bruno Fernandes, vagy éppen Marcus Rashford a legjobb bizonyíték arra, hogy a futballisták szabadon játszhatnak a MU-ban. Ráadásul az együttes leginkább az ellentámadásokra alapoz, nem tartogatja a labdát, hanem megszerzi és gyorsan lendül akcióba. Haaland számára ideális lenne ez a taktika. A dortmundu csatár hihetetlen taktikai érzékkel rendelkezik, jól mozog be a védők közé és messziről indulva a semmiből is helyzetet tud kialakítani.

Fernandessel, Rashforddal és Pogbával a háta mögött veszélyes lenne.

Chelsea

Thomas Tuchel onnan indult, ahol Haaland most tart, hiszen Dortmundban robbant be a legjobb edzők közé. A BVB a mai napig is emlékeztet arra az arculatra, amit a német szakember kialakított, márpedig ez a futball fekszik Haalandnak.

Ugyan Tuchel csak most kezdte a munkát Londonban, de vélhetően kialakítja azt a stílust a kékeknél is, ami jellemző rá. A csapat sokat foglalkoztatná Tammy Abrahamot és Oliver Giroud-ot, de egyikükkel sem feltétlenül elégedett a szakvezető. Abraham nem elég kíméletlen, Giroud pedig kiszámíthatatlan. Egyelőre nem elég kíméletlen a Chelsea támadásban. Haaland gyorsaságára és kímletlenségére építhetne Tuchel és azért az nem tűnik gyenge támadó egységnek, amelyben a norvégon kívül ott van Mason Mount, Christian Pulisic és Hakim Ziyech.

Manchester City

Ebbe a csapatba nem igazán illik Haaland, igaz annak idején Sergio Agüero-ra is azt mondták, hogy nem passzol Guardiola stílusához.

Persze a csatár könnyen alkalmakodik és nem kérdés, hogy el tudná sajátítani azt, amit a szakember a centertől vár. Az biztos, hogy ebben a klubban nagyon sokat tudna fejlődni a támadó, vagyis ebből a szempontból jó válastás lenne a City. Érdekes lenne, ha itt szerepelne, hiszen ez a csapat sokat birtokolja a labdát, amihez pontos passzok kellene, de Haaland ebben nem a legjobb.

Ugyanakkor Agüero és Robert Lewandowski is akkor lett jobb játékos, amikor Guardiola csapatában szerepelt. Jó iskola lenne a City Haalandnak is.

Paris Saint German

Egy világ vágyott (vágyik?) arra, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi egy csapatban szerepeljen. Ez (egyelőre) nem jött össze, de Kylian Mbappé Haaland duó akár már most összeállhat.

A cikk lejjebb folytatódik

Mauricio Pochettino hasonló edző, mint Tuchel, így Párizsban is érvényesülhetne Haaland kivétleles tehetsége. Az pedig nem kérdés, hogy Mbappé társaságában – kiegészülve Neymarral – a világ legerősebb csatársora állna össze.

Bayern München

A Bayernnek egyszer le kell cserélnie Lewandowskit és a világ futballjában jelenleg egy olyan játékos van, aki méltó utódja lehetne a bajoroknál a lengyel támadónak. Haaland hasonlóan gólérzékeny, mint a müncheni center, ráadásul nemcsak a kapu előtt, hanem a tizenhatos környékén is életveszélyes. A gyorsasága pedig Lewa elé helyezi és kiválóan játszhatna együtt Serge Gnabryval és Leroy Sanéval.

Juventus

A helyzet hasonló a münchenihez: egyszer kell valaki Ronaldo helyére. Ugyanakkor Haaland nem illik bele abba a csapatba és rendszerbe, amit Andrea Pirlo kialakított. Ráadásul az sem teljesen világos, hogy mik a torinói klub hosszútávú céljai. Jelenleg 4–4–2-es rendszerben játszik az együttes, ami Ronaldo nélkül óriási bajban lenne. Bár a Juve meg tudná szerezni Haalandot, de ennek az esélye 2022 előtt egészen kicsi.

Real Madrid

A madridiaknak hiányzik egy igazi világklasszis. Amióta Ronaldo elment nincs ilyen futballista a keretben. A klub hagyományosan teret enged a tehetségeknek, a világsztárokat nem akarja beszorítani a taktikába, mindenki szabadon játszhat. A fiatal norvég jó lenne a Realnak, amely mindenképpen szeretne újra egy igazi sztárt tudni a keretben, de a helyzetet nem könnyíti meg, hogy a Casemiro, Modric, Kroos hármas nem a legfiatalabb, vagyis a középpályán is módosítani kell. Ha megszerzik Haalandot, akkor köré építhetik majd az új csapatot. Éppen azért, mert a Real örgedőben van, a fiatal támadó kulcsfigura lehetne az új galaktikusok között.