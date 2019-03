Mourinho: Szerettem volna megtartani Salah-ot, Sarri kiválóan kezelte a Kepa-ügyet

Nem szeretne válogatottat dirigálni a Special One.

A decemberben a Manchester Unitedtől távozó portugál szakember a beIN Sport-nak nyilatkozott ezúttal.

Jose Mourinho korábbi csapatáról, a Chelsea-ről, Sarri-ról és Mohamed Salah-ról is beszélt.

Kezdjük a Liverpool egyiptomi támadójával. Mint ismert, Salah 2014-16 között a Chelsea játékosa volt, de előbb kölcsönadták a Fiorentinának, majd az AS Romának, akik később le is igazolták.

- Kértem a Chelsea vezetését, hogy hosszabb távon számoljunk vele, de akkor nem tartották elég jónak ahhoz, hogy megüsse a Premier League és a Chelsea szintjét. Most azonban látható, hogy mentálisan és fizikálisan is megfelel az angol elvárásoknak, de ha nem megy el a több játéklehetőség miatt Olaszországba és nem edződik meg, akkor lehet, hogy ma nem lenne helye a Pool-ban. Kiváló ember és kiváló játékos, jó lett volna vele többet együtt dolgozni.

A Special One kitért a Sarri-Kepa csörtére is.

- Ha a kupadöntőt végül emiatt vesztette volna el a Chelsea, akkor nagy bajban lenne Sarri. De szerintem kiválóan kezelte a helyzetet azzal, hogy nem balhét csinált belőle, hanem megpróbálta higgadtan lezárni az ügyet. Nem a sajtón keresztül üzengetett, Kepa is belátta, hogy hibázott, elnézést is kért, úgyhogy ezzel az ügyet mindenki lezártnak tekintheti.



Végül kitért arra is, hogy vállalna-e munkát egy nemzeti csapat kispadján.

- Nem hiszem, hogy nekem való bármely válogatott dirigálása, mert szeretek sokat dolgozni, sok edzést vezényelni, amire sokkal inkább van lehetőségem egy klub kispadján. Ráadásul egy válogatott élén pár sikertelen meccs után is elküldhetnek, azt pedig nyilván én sem szeretném.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!