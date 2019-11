Mourinho: Nem fogom újra elkövetni ugyanazokat a hibákat

A portugál sztáredző megtartotta első sajtótájékoztatóját a Tottenham edzőjeként.

José Mourinho megtarotta az első sajtótájékoztatóját a Tottenham edzőjeként, és elmondta, hogy tanult a korábbi hibáiból.

A portugál szakembert még tavaly decemberben menesztette a , és azóta várt a megfelelő pillanatra, hogy ismét munkába álljon.

A Mauricio Pochettino helyét átvevő Mourinho egészen 2023-ig írt alá új klubjánál, és úgy gondolja, most jobb edző, mint 11 hónappal korábban.

- Igen, azt hiszem. Az elmúlt 11 hónapot arra használtam, hogy gondolkodjak és felkészüljek - válaszolta Mourinho egy újságíró kérdésére.

- A DNS-ed nem tudod megváltoztatni, vagy aki vagy, beleértve a jó és a rossz dolgokat is. Tudom, hogy a pályafutásom során számos alkalommal hibáztam. Nem fogom ugyanazokat a hibákat elkövetni, de tudom, hogy elkövetek majd újakat.

- Kellően alázatos vagyok ahhoz, hogy elemezzem a karrieremet és a problémákat. Nincs senki más akit hibáztatnék. Nagyon mélyen elemeztem magamat. Nem szeretnék senkinek sem tanácsokat adni, de a szünet nagyon jót tett nekem. Kicsit elveszett voltam az első nyaramon amikor nem dolgoztam, ezt nem élveztem, de összességében mégis jót tett nekem. Legalább megtanultam, hogyan legyek televíziós szakértő! - mondta a korábban a -t, az Intert és a Real Madridot is irányító Mourinho, aki az elmúlt hónapokban a Sky Sportsnál dolgozott.

Mourinho úgy gondolja, hogy bár nincs egyszerű dolga, amiért néhány napon belül kell megismerni az új csapatát, de érzése szerint remekül választott csapatot.

Természetesen az újságírók rögtön a januári igazolásokról is kérdezték a korábban komoly költekezéseiről is ismert edzőt, aki azonban előbb a már meglévő játékosait szeretné megismerni.

- Nincs szükségem új játékosokra. A legnagyobb ajándék az a keret, amellyel már rendelkezem. Ezeket a játékosokat kell jobban megismernem. Természetesen ismertem már őket korábban is, de mindig más, amikor már találkoztok is. Megmondtam nekik, hogy miattük jöttem ide. Néhányukat megpróbáltam leigazolni a korábbi klubjaimnál is, néhányukkal pedig nem is próbálkoztam, mert tudtam, mennyire nehéz lenne.

Mourinho végül elmondta, hogy bár ebben a szezonban már biztosan nem nyerhetik meg a Premier League-et, de a következő idényben mindenképp kísérletet tesznek erre.



