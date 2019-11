Mourinho: Minél több fiatalnak szeretnék játéklehetőséget adni

Tegnap a Tottenham bejelentette Mauricio Pochettino távozását a londoni klubtól, ma pedig már hivatalossá vált, hogy Jose Mourinho váltja az argentin szakembert.

Nemrég pedig a Special One egy rövidebb interjúban el is mondta a Spurs hivatalos oldalának, hogy mik a várakozásai új csapatát és feladatát illetően.

- Igazán kiváló keretem van, sok fiatallal, akik közül minél többnek szeretnék játéklehetőséget adni.

Minden klubnál az akadémiák jelentik a bástyát, ahonnan a fiatal tehetségekhez lehet nyúlni.

Mindig nehéz volt ellenfélként a White Hart Lane-en játszani, de szerettem a stadion hangulatát.

A klubnak most a világ egyik legszebb stadionja van, fantasztikus edzőpályákkal. Ez mind a játékosokat, mind engem büszkévé kell, hogy tegyen.

Mindenki tudja, hogy számomra nem ismeretlen a Premier League közege, és tisztában vagyok vele, hogy mi vár rám a következő időszakban.

De már alig várom, hogy elkezdjük a közös munkát, az újabb feladatom Angliában egy igazán szép kihívás lesz a számomra.

Nos, nem kisebb munkája lesz Mourinhónak a következő hónapokban, mint a 14. helyről viszahozni a Spurs-t az európai, de leginkább a BL-indulást érő helyek egyikére, utóbbihoz egyelőre 11 pontos a lemaradása a londoni együttesnek.

