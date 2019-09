Mourinho: Megérdemelten rúgtak ki a Manchester Unitedtől

A portugál mester elkeseríti a Vörös Ördögök mostani játéka.

José Mourinho elismerte, hogy megérdemelten rúgták ki a Manchester Unitedtől, és nem örül annak, hogy a csapat Ole Gunnar Solskjaer irányítása alatt is szenved.

A Vörös Ördögök vasárnap a West Ham otthonában szenvedtek 2-0-s vereséget, és 6 forduló után továbbra is csak 2 bajnoki győzelem áll a csapat neve mellett a Premier League-ben.

A klub az előző szezonban a hatodik helyen állt, amikor a vezetőség Mourinho menesztése mellett döntött, miközben a szurkolókat különösen zavarta a túlságosan defenzív játék.

A a 2019/20-as idényben azonban csak egyetlen alkalommal, a elleni 4-0-ra megnyert nyitómeccsen szerzett egynél több gólt.

- Nem én vagyok a megfelelő ember, hogy válaszokat adjak. Ez nagyon nehéz számomra. Az ott töltött első két évemben sok pozitív dolgot tapasztaltam, és úgy éreztem tartunk valahová, de utána a harmadik szezon nem volt elég jó. Kirúgtak, és valószínűleg megérdemelten, mert menedzserként én voltam a felelős, de sajnos most még rosszabbak, mint korábban. Számomra ez egy nagyon szomorú dolog. Talán sokan azt hiszik, hogy élvezem a helyzetet, de ez egyáltalán nincs így - mondta a portugál szakember a Sky Sports szakértőjeként, amikor a Vörös Ördögök problémáiról kérdezték.

A Premier League idei szezonjában már most látszik, hogy a bajnoki címért ismét a és a fog harcolni, a Manchester United számára pedig a legjobb négybe jutás lehet a legnagyobb cél.

- Jelenleg is dolgoznak olyan emberek a klubnál akiket szeretek, és tisztelem a szurkolókat is. Számomra is szomorú, hogy a csapat unalmasan játszik, mert így nem lehet eredményeket elérni. Jelenleg nem látok semmi előremutatót, és szerintem nagy bajban lesznek, és nem csak a legjobb négybe jutást tekintve, de a legjobb hatban maradás miatt is. Úgy gondolom, hogy ez a csapat rosszabb, mint az előző szezonban - mondta Mourinho.

