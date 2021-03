„Most szidhatjuk Sanyit, miért vállalta el, de emberek vagyunk” – kilenc nap után távozott az edző

Egészen sajátos hangvételű közleményben jelentette be Harmati Péter az NB III-as Eger elnöke, hogy mindössze 9 nap és egy meccs után távozott a felnőtt csapat vezetőedzője Jakab Sándor.

„Sajnos Jakab Sándor közölte, hogy mégsem tudja vállalni a vezetőedzői pozíciót, így visszalép attól, s hétfőtől az utánpótlás munkájához tér vissza – írta a klub első embere. – Tudom, most kapok majd hideget – meleget. Szívesen válaszolok mindennemű kérdésre írásban, hisz sajnos a korlátozások miatt a szerdai megbeszélést el kell halasztani. Elmúlt időszakban nem nagyon nyilatkoztam, hogy elüljenek a viharok függetlenül attól, hogy egyetértettem a megnyilvánulásokkal vagy nem.”

Aztán ezt követően jön a lényeg, amit a kivülálló biztosan nem ért, csak azt szűri le belőle, hogy az elnök nem mindent hoz nyilvánosságra: „Sokan nem értik miért nem mondunk mindent őszintén el, de meg kell érteniük itt nem Harmati Péter érdeke számít, hanem sok gyermek, edző, szülő.”

A zseniális közleményből később még kiderül, hogy az egri klubnál csupa rendes ember dolgozik – ez biztosan így van! –, akik elfogadták a fizetéscsökkentést a járvány ideje alatt.

„Februártól pedig visszatérünk az eredeti kerékvágásba. Igen nem igazoltunk, de itt vannak a fiatalok, akiket sokan követelnek a felnőttbe. Igen ígértünk NB II-be és esetleg NB I-be igyekvést, de ki tudta előre, hogy ez lesz. S azt is meg kell érteni, nem biztos,hogy a stadion építése a legfontosabb ebben az időben bármennyire is szeretnénk, s bízunk is benne. Amennyiben nincs stadion akkor meg hogy akarunk NB II-t, ha nincs hol játszanunk? (Persze nem azt jelenti, hogy nem hisz, mindent intézünk és bízunk benne ).”

A cikk lejjebb folytatódik

Az elnök, aki időközben Vitelki Zoltánt nevezte ki edzőnek előremutatóan fogalmaz és az is kiderül az írásból, hogy kit kell kritizálni.

„Lehet az új edző nem tetszik mindenkinek, mint ahogy Sanyi esetében is van, aki nagyobb edzőt akart, valaki meg egyetértett, hogy helyi és újonc edzőben gondolkodtunk. Azonban fontos, hogy az átigazolási szezon lejárta után, megkezdett bajnokság közben olyan edzőt találjunk, akit a csapat elfogad (s, tudom nem divat egyeztetni, csak diktatórikusan dönteni, de ez nem én vagyok ), mellé áll, aki nem siránkozik, hogy elment 3 ember, azt az irányvonalat képviseli, amit Szilárd, s menet közben nem teljesen ellentétes dolgot fog csinálni. Még ha ez nem mindenkinek fog tetszeni. A döntést én hozom, így engem kell szidni, de esélyt adjunk mindenkinek. Akinek meg problémája van, nem ért velem egyet, s azt szeretné megérteni, vagy megbeszélni, megkérdezni nyugodtan írjon, vagy hívjon fel, vagy keressen meg, s elmondom hátha megérti a dolgot, mert nem volt tiszta, amit leírtam. De, ha csak kiosztani akar, akkor is nyugodtan, állok elébe, mert azzal is megnyugodhatunk – remélhetőleg. A klubról szívesen beszélek mindenkivel.”

A csapat negyedik helyen áll az NB III Keleti-csoportjában, így az NB I-be „igyekvés” kicsit távlati célnak tűnik. Lassan kijelenthetjük, hogy az Eger a leghányatottabb sorsú magyar klub a XXI. században.