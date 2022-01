Monaco-ban minden drága: Tchouameni árát 80 és 100 millió euró közé teszik

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Majdnem egy évvel azután, hogy a Real Madrid először érdeklődött Aurelien Tchouameni iránt, a spanyolok játékosmegfigyelője, Juni Calafat Monacóba utazott, hogy megbeszéléseket folytasson a játékos képviselőivel egy esetleges megállapodásról. Bár tavaly a Monaco 60 millió euró körüli összeget kért a 22 éves középpályásért, a Ligue 1-es klub most 80 és 100 millió euró között szabta meg a játékos árát.

A legutóbbi Európa-bajnokságon részt vevő francia keretben még nem szerepelt Tchouameni, hivatalosan tavaly szeptemberben debütált a válogatottban a 2022-es világbajnoki selejtezőn Bosznia-Hercegovina ellen, mielőtt a teljes mérkőzést végigjátszotta volna az UEFA Nemzetek Ligája döntőjében Spanyolország ellen. Didier Deschamps is látja a potenciált a játékosban, a novemberi válogatott mérkőzésekre is behívta a fiatal középpályást.

A Transfermarkt 40 millió euróra értékeli, de a Monaco ennek a dupláját kéri, mivel tisztában vannak azzal, hogy a Real Madrid olyan játékost keres, aki hamarosan Casemiro helyettese lehet. Tchouameni pedig az egyik legideálisabb jelöltnek tűnik. A franciát a Ligue 1-ben az év fiatal játékosának választották 2020/21-ben, a szezonban mindössze egyszer nem játszott eltiltás miatt, valamint csak egyszer cserélték le a mérkőzések során.

Több klub is érdeklődik Tchouameni szerződtetése iránt, köztük a Paris Saint-Germain is, bár ők most elsősorban arra összpontosítanak, hogy Paul Pogbát nyáron ingyen tudják megszerezni.

Nincs tehát könnyű dolga a Real Madridnak, hiszen a francia szerződése 2024-ig szól, és a Monaco nem nagyon siet az eladásával annak ellenére, hogy a játékos máshol szeretne szerencsét próbálni.

„Annyira fiatal, de már most nagyszerű játékos” – mondta Paul Mitchell, a Monaco sportigazgatója még decemberben. – 2024-ig szóló szerződéssel és egy élvonalbeli labdarúgó értékével rendelkezik. Monte Carlóban minden drága. Mondhatjuk, Tchouameni olyan drága, mint a Monacói Grand Casino.”

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Burkina Faso–Tunézia meccsen az utóbbi sikere 2,50-szeres pénzt fizet.(x)