MOL Magyar Kupa: a Ráckeve gólt szerzett, a Ferencváros nyert – mindenki boldog

Az nagyjából várható volt, hogy a legyőzi a megyei II. osztályban szereplő Ráckevét és még az is, hogy nagy lesz a különbség a két csapat között, ez így is történt. Ugyanakkor az is biztos, hogy Ognjen Markovic számár örök emlék lesz a MOL -meccs, hiszen gólt szerzett a bajnok ellen.

Kétezer néző várta, hogy az ötödik ligában szereplő Ráckeve vendégül lássa a Ferencvárost. Igazi örömünnep volt ez a Csepel-sziget déli csücskében és érthető, hogy a meccsről senki sem akart lemaradni. Elemezni kár a dolgokat, hiszen a BL-csoportkör küszöbén álló Üllői úti együttes annyi gólt szerzett ezen a meccsen amennyit akart. Szerhij Rebrov B-csapata hatig jutott és aztán eljött a 86. perc, amikor a hazai Markovic olyan gólt szerzett, hogy még a fővárosi szurkolók is örültek.

„Örülök annak, hogy minden játékosom komolyan vette a találkozót – mondta a meccs után Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője. – Profi hozzáállással csináltuk a dolgunkat, úgy láttam, mindkét csapat élvezte a játékot. Jó felkészülés volt ez az előttünk álló feladatokra. Most azok kaphattak egy 90 perces terhelést, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, így ha bármikor szükség lesz rájuk, nyugodtan számolhatunk velük”

Ráckeve VAFC (Pest megyei II. osztály)–Ferencvárosi TC ( ) 1–6 (0–2)

Ráckeve, 2000 néző. Vezette: Kiss Anikó

Ráckeve: Zelei – Tóth R., Dudu, Gyurcsányi, Kalmár (Földi R., 77.) – Agócs, Huszárik – Tóth D., Markovic, Kiss K. (Márkus Zs., 61.) – Kenesei K. (Tóth J., 71.). Mb. edző: Kenesei Krisztián

Ferencváros: Bogdán – Csonka, Laidouni, Csontos, Heister – Skvarka, Vécsei – Varga R., Katona B. (Molnár T., 64.), Zubkov – Baturina. Vezetőedző: Szerhij Rebrov

Gólszerző: Markovic (86.), ill. Baturina (17., 53.), Katona B. (32.), Zubkov (56.), Varga R. (81.), Skvara (82.)