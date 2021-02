MOL Magyar Kupa: a bajnok is elbúcsúzott – idegenben nyert a Fehérvár

Gyorsan vezetést szerzett a MOL Fehérvár a Ferencváros ellen idegenben, hiszen a nyolcadik percben Petrjak ellen Mmaee szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Nikolics Nemanja értékesítette (0–1).

Gyorsan jött a válasz, hiszen a 13. percben Civic beadása után Stopira a saját kapujába fejelt (1–1).

Ezt követően lendületben maradt a bajnok és több helyzetet is kialakított, de a fehérvári kapuba Kovács Gábor nagy bravúrokat mutatott be. A félidő hajrájában aztán egy szöglet után Stopira ezúttal a „jó” kapuba is betalált (1–2).

A szünetet követően a Ferencváris nagy erőket mozgosított, de újabb gól nem született, így kiesett a MOL Magyar Kupából.

Szerhij Rebrov irányításával a zöld-fehérek ezt a sorozatot eddig nem tudták megnyerni és újabb egy évet várni is kell erre.

Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC 1-2 (1-2)

Szombathelyi Haladás (NB II)-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1)

Debreceni VSC (NB II)-BFC Siófok (NB II) 2-1 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 1-2 (0-1)

ZTE FC-Budapest Honvéd 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után

Paksi FC-Budafoki MTE 2-4 (2-3)

Tállya KSE (NB III)-MTK Budapest 1-4 (0-2)

Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 2-0 (2-0)

A negyeddöntő párosítása:

MOL Fehérvár FC-Budafoki MTE

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC

Kisvárda Master Good-Zalaegerszeg

MTK Budapest-Debreceni VSC