MOL Fehérvár: Sallói és Szabics vitája az átigazolásokról

Tippelj a magyar–angol világbajnoki-selejtezőre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá, magyarok!

A nyári európai kupakudarc után Kovács Zoltán lemondott sportigazgatói posztjáról a MOL Fehérvárnál, helyét pedig a Zalaegerszegtől érkező Sallói István vette át. Az azóta eltelt időszakban számos új játékos csatlakozott a székesfehérváriak keretéhez, viszont többen is távoztak a klubtól.

Az M4 Sport Góóól!2 című műsorában Sallói elmondta, Szabics Imrével már válogatottbeli csapattársakként is vitáztak arról, hogy a vezetőedző vagy a sportigazgató dönt-e az átigazolásokról, amelyet a Fehérvárnál is folytatnak.

"Most olvastam Dárdai Pál nyilatkozatát, hogy nem az edző dolga az igazolás. Szabics Imivel annak idején a válogatottnál óriási vitáink voltak ebből, hogy az edzőnek kell-e igazolnia vagy a sportigazgatónak, és nem egyezett a véleményünk. Ezt a vitát most folytatjuk. Pali nyilatkozata is azt mutatja, hogy merre megy a világ, átalakul az edzők szerepe, és ezt nagyon nehezen fogadják el. Szerintem egy klub sem engedheti meg, hogy egy edző nagyon komolyan beleavatkozzon az igazolásokba. Azt szoktam mondani, hogy az edzői élet egy klubnál olyan 6-18 hónap között van, sajnos ez statisztika" - mondta Sallói, majd hozzátette, a 12 NB I-es edző közül, aki a tavalyi szezonban elkezdte a munkát a csapatával, azok közül egy maradt az idei kezdetre.

"Hogyha arról beszélünk, hogy a fiatal játékosokat mennyire nehéz beépíteni, akkor ugyanez a véleményem az edzőkről is. Nem tartom jónak a 12 csapatos rendszert, 16 csapatos bajnokságra van szükségünk, az edzők miatt is. Boér Gábort tavaly a bajnoki hajrában azért kellett elküldenünk, hogy valami új impulzus jöjjön, hogy bent tudjunk maradni, nem azért, mert nem jó edző. Hosszú távon ezzel veszítünk" - vélekedett az ex-zalaegerszegi sportigazgató.

"A sportigazgató feladata, hogy a klubfilozófiát meghatározza, ahhoz válasszon edzőt, utána viszont neki kell a játékosokkal együtt dolgozni, ezért ha apró, gyors csatárt akar játszatni, nem igazolhatok neki Dzekót, mert ha nem teszi be, akkor a tulajdonos pipa lesz, hogy a pénzét meg elvesztettük" - példálózott Sallói, aki hozzátette, ugyan Szabicsot (még) nem ő választotta, így az ő helyzetét még át kell beszélniük, de nem áll tőle messze a tréner filozófiája.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Most 6,00-szoros pénzt fizet, ha a MOL Fehérvár letaszítja a trónról a Ferencvárost.