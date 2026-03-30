Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Bózsik Tamás

Akad, aki nem látná szívesen az MLS-ben Mohamed Szalaht

M. Salah
Liverpool
Egyiptom

Egyiptom válogatottjának csapatmenedzsere, Ibrahim Hassan kifejezetten ellenzi, hogy a Liverpoolt nyáron elhagyó klasszis a tengerentúlra szerződjön. Emellett azt is elmondta, hogy mely európai elitcsapatoktól kapott már ajánlatot Szalah.

Hassan az OnSportsnak adott interjújában fejezte ki a véleményét Szalah jövőjével kapcsolatban

"Személy szerint én azt szeretném, ha Európában maradna – vélekedett Hassan. Amerikában messze kerülne a reflektorfénytől. Senki nem emlékezne jobban Szalahra, mint én most Lionel Messire – az ő meccseit például már nem is nézem."

Ezt követően szóba hozta azt is, hogy egyes európai sztárcsapatok már megkeresték a 125-szörös egyiptomi válogatott támadót. 

"Hallottam, hogy a Paris Saint-Germaintől és a Bayern Münchentől is kapott ajánlatot, ahogyan olasz kluboktól is" – állította a csapatmenedzser, igaz, azt nem tisztázta, hogy pontosan mikor próbálkoztak a szerződtetésével ezek az együttesek. 

Az való igaz, hogy az elmúlt években napvilágot láttak olyan hírek, melyek szerint a francia és a német gárda érdeklődik Szalah iránt, csakhogy valódi megkeresésig egyikük sem jutott el.

Arról a GOAL is beszámolt, az MLS-ből valós az érdeklődés a Liverpool játékosa iránt, az pedig már biztos, hogy ebbe az egykori klubjába nem fog visszatérni

