Akad, aki nem látná szívesen az MLS-ben Mohamed Szalaht

Hassan az OnSportsnak adott interjújában fejezte ki a véleményét Szalah jövőjével kapcsolatban

"Személy szerint én azt szeretném, ha Európában maradna – vélekedett Hassan. Amerikában messze kerülne a reflektorfénytől. Senki nem emlékezne jobban Szalahra, mint én most Lionel Messire – az ő meccseit például már nem is nézem."

Ezt követően szóba hozta azt is, hogy egyes európai sztárcsapatok már megkeresték a 125-szörös egyiptomi válogatott támadót.

"Hallottam, hogy a Paris Saint-Germaintől és a Bayern Münchentől is kapott ajánlatot, ahogyan olasz kluboktól is" – állította a csapatmenedzser, igaz, azt nem tisztázta, hogy pontosan mikor próbálkoztak a szerződtetésével ezek az együttesek.

Az való igaz, hogy az elmúlt években napvilágot láttak olyan hírek, melyek szerint a francia és a német gárda érdeklődik Szalah iránt, csakhogy valódi megkeresésig egyikük sem jutott el.

Arról a GOAL is beszámolt, az MLS-ből valós az érdeklődés a Liverpool játékosa iránt, az pedig már biztos, hogy ebbe az egykori klubjába nem fog visszatérni.

