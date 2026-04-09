A Bundesligából is érkezhet Mohamed Szalah helyettese

A Sport Bild szerint Touré leigazolását is fontolóra vette a Liverpool. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Vörösök játékosmegfigyelői a helyszínről figyelték, amint Elefántcsontpart válogatottjában szerepelt a Skócia ellen idegenben lejátszott barátságos találkozón.

A portál hozzáteszi, hogy a Hoffenheim nagyjából 40 millió eurót is kaphat Touréért, akinek a távozása szinte elkerülhetetlen lesz, ha a klub lemarad a nemzetközi porondról.

Igaz, nem a Mersey-partiak az egyetlenek, akik kivetnék a hálójukat az elefántcsontparti támadóra. Állítólag az Arsenal, a Manchester United és a Bayern München szintén rajta tartja a szemét.

A 20 éves játékos remek szezont fut: 24 bajnoki összecsapáson két gól és 11 gólpassz szerepel a neve mellett.

Hat körrel a Bundesliga vége előtt az ötödik helyen áll a Hoffenheim, három ponttal lemaradva a negyedik, már BL-t érő helyen álló Stuttgarttól.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.