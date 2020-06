Modrić: A Real Madridból szeretnék visszavonulni

A horvát játékos egy olasz lapnak adott interjúban beszélt többek között a Real Madridról, pályafutásáról, Cristiano Ronaldóról és Mbappéról.

„Biztos vagyok abban, hogy még képes vagyok további két évig a legmagasabb szinten játszani, aztán majd meglátjuk. Szeretnék a Real Madridból visszavonulni, de ez a klubon is múlik.”

„Természetesen el fogom végezni az edzői iskolát. Számunkra a nemzeti csapat egy futballnál is erősebb érzés, játékosként és edzőként is óriási megtiszteltetés részesének lenni.”

„Úgy gondolom, hogy teljesen normális, alázatos és szerény ember vagyok. Kitartó vagyok és makacs. A csapattársaim ecetnek hívnak, mert akkor is rossz lesz a kedvem, ha az edzésen veszít a csapatom.”

„A BL esélyesei? A nagy esélyes, még akkor is, ha augusztusig nem fognak játszani. Aztán nyugodtan mondhatom még a Barcelonát és a Bayern Münchent is. Óvatosnak kell lenni az Atlético Madriddal is, de a végső esélyesek között ott lesz természetesen a – párharc győztese is.”

„Cristiano Ronaldo a történelem egyik legjobb játékosa, számomra ez teljesen egyértelmű. Mindig nyerni akar, mindig motivált minket, a segítségével mindig tudtunk reagálni. Hiányoztak a góljai és a karaktere. Emberként is 10-es. Óriási szíve van, mindig segít a rászorulókon.”

„Mbappéban minden megvan ahhoz, hogy ő legyen a futball csillaga, de szerintem ahhoz, hogy kiteljesedjen, egy olyan bajnokságba kell mennie, ahol nem olyan könnyű nyerni. De Viníciusban is hatalmas potenciált látok, és kedvelem De Bruyne-t és Sterlinget.”

„A háború idején egy hotelben éltem a családommal, sok barátom is volt ott. Vagy labdáztunk, vagy bújócskáztunk, egészen addig, amíg meg nem szólaltak a szirénák. Akkor mindenki tudta, hogy rohanni kell az óvóhelyre. Ott aztán újra játszottunk.”