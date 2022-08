Mmaee máris elhagyhatja a Ferencvárost! – másfél millió euró fizethetnek érte

Az idősebbik Mmaee testvér elhagyhatja a zöld-fehéreket.

A török spor.haber7.com információi szerint a Besiktasban folytathatja pályafutását Samy Mmaee. A portál úgy tudja, hogy a Ferencváros hátvédje 1,5 millió euróért válthat klubot.

A lap azt is megemlíti, hogy az isztambuli csapat védője, Romain Saïss lehet az átigazolás kulcsfigurája. Saïss szintúgy marokkói válogatott, ahogy Mmaee is, vagyis jól ismerik egymást, legutóbb Libéria ellen is egymás mellett játszottak a védelemben.

Az ulloi129.hu értesülései szerint viszont a Ferencváros egyelőre nem kapott hivatalos ajánlatot a 25 éves belsővédőért.

