MLS: Lionel Messinek négy gólt köszönhetett az Inter Miami, Gazdag betalált, Sallói gólpasszt adott – VIDEÓ!

Lionel Messi kétszer betalált és két gólpasszt is kiosztott.

Bár az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) magyar légiósai jól teljesítettek, pontszerzésnek egyikük sem örülhetett.

Eközben Lionel Messi kétszer betalált és két gólpasszt is kiosztott, az Inter Miami pedig ennek köszönhetően kiütéses győzelmet aratott.

Az utóbbi öt bajnokiját tekintve immár negyedszer eredményes Gazdag Dániel, a Philadelphia Union magyar válogatott támadója remek mozdulattal, sarokkal egyenlített a Real Salt Lake ellen. A vendégek azonban így is győzelemmel távoztak, Alexandrosz Katranisz a 89. percben döntötte el a három pont sorsát.

Gazdag hét meccsen ötször köszönt be az MLS 2024-es kiírásában.

A Philadelphia jelenleg a hetedik a keleti főcsoportban – ez nyolcaddöntőt érne a majdani rájátszásban –, de kevesebb mérkőzést játszott az előtte álló riválisoknál.

A kezdőben kapott helyet Gazdag Dániel is, aki gólpasszal segítette csapatát: a Sporting Kansas City magyar légiósa a Minnesota elleni összecsapás 37. percében jól indult meg a bal oldalon, a visszatett labdára a tizenhatosnál Alan Pulido érkezett és lőtte a kapuba. A hazaiak azonban addigra már kétgólos előnybe kerültek, s mivel a szépítés után nem született újabb gól, a Missouri állambeli együttes pont nélkül maradt.

Sallói tíz bajnokin négy gólpassznál jár idén az MLS-ben, találat egyelőre nem fűződik a nevéhez.

A Kansas jelenleg tízedik a nyugati konferenciában, ha egy helyet feljebb tudna kapaszkodni, már részt vehetne a play offban, a nyolcaddöntőben.

A korábbi Barcelona-klasszisok sorát felvonultató, keleten listavezető Inter Miami hengerelt a New England Revolution otthonában. A 4–1-es vendégsikerrel végződött mérkőzésen Lionel Messi kétszer is betalált, emellett két gólpasszt is kiosztott. Luis Suárez egyszer volt eredményes, míg Sergio Busquets egy assziszttal zárta a találkozót.