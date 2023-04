Mit sem ért Mbappé lesipuskás gólja, betliztek a párizsiak – videóval!

A világbajnok csatár labdát „lopott” az ellenfél kapusától.

Nyerj az Unibeten, fogadj az Újpest–Ferencváros mérkőzésre kockázat nélkül! De ez nem minden! Ha most regisztrálsz 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés is Rád vár! (x)

Kikapott hazai pályán a címvédő Paris Saint-Germain a francia labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnapi játéknapján: a párizsiakat az Lorient lepte meg, amely az utóbbi öt meccsén nyeretlen maradt.

A Paris Saint-Germain negyedóra elteltével gólhátrányba került – Enzo Le Fee talált be a vendégek részéről –, majd öt percre rá létszámban is megfogyatkozott: Asraf Hakimi rövid időn belül két sárga lapot is begyűjtött, így a kiállítás sor

sára jutott.

A PSG az emberhátrány ellenére hamar egyenlített, méghozzá Kylian Mbappé révén, aki 29. percben ritkán látható gólt szerzett, miután „ellopta” Yvon Mvogo kapus labdáját. A párizsiak mégis hátrányban mehettek pihenőre, ugyanis a szünet előtt Darling Yongwa is bevette Gianluigi Donnarumma kapuját.

Ugyan a második játékrészben tíz emberrel is dominált Christophe Galtier csapata, újabb gólt nem tudott szerezni, sőt… A vendégek a hajrában az egyetlen kaput eltaláló lövésükből tovább növelték előnyüket, Abass állította be 88. percben a végeredményt.

A párizsiak előnye nyolc pont az Olympique Marseille előtt, amely vasárnap este az Auxerre-t fogadja.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Arsenal-Chelsea bajnokin a hazai győzelem 1.65, a döntetlen 4.20, a vendég siker 5.50-szeres szorzóval fogadható.(x)