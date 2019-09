Mindkét fél megszólalt a botrányos Győr - Nyíregyháza meccsel kapcsolatban

Brutális szabálytalanság és két stábtag kiállítása árnyékolta be az összecsapást.

Botrányba fulladt a WKW ETO FC Győr – Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzés a Markantil Bank Liga szerda esti összecsapásán.

A 3-1-es hazai győzelemmel végződő találkozó utolsó perceiben a győri Szimcso Viktor kapott egy labdát az oldalvonal mentén a hazai kispad előtt, az ellenfél részéről Gulyás Máté pedig félreértelmezhetetlen szándékkal, páros lábbal, nem a labdára irányuló mozdulatokkal, méterekről leterítette játékosunkat. Abban a pillanatban tudtuk, nagy a baj, Szimcsot mentő vitte kórházba azonnali kivizsgálásra. Már akkor keresztszalag-szakadásra gyanakodtak az orvosok.

-Ma reggel elvégezték Viktoron a szükséges MR-vizsgálatokat is, amelyek beigazolták félelmeinket. A leleteken tisztán látszik, hogy játékosunk bal térdében elülső kereszt- és belső oldalszalag szakadást szenvedett, valamint leszakadt a porc is. Ez alapján sajnos kijelenthető, hogy Szimcsora körülbelül 8-12 hónap kihagyás vár, és karrierje is veszélybe került. Játékosunkat Dr. Majzik Ernő, az ország egyik térdspecialistája fogja megoperálni hétfőn Siófokon.– mondta Szimcso sérülésről és állapotáról Soós Imre ügyvezető az eto.hu-nak.

A kispadoknál is parázs volt a hangulat, több piros- és sárga ap is villant, a győriek közleménye szerint pedig ennek az volt az oka, hogy a Nyíregyháza szakmai stábja többször is elhagyta saját technikai zónáját, és az ETO technikai zónájába érve sértegetni kezdték a hazai stábot.

Sebők Zsolt, a Győr kapusedzője elmondta, a mérkőzés lefújása után már kezdtek lecsillapodni a kedélyek a súlyos belépő miatt, amikor az ellenfél csapatát irányító Szpisljak hátulról odalépett hozzá, és ráfogott a nyakára, dulakodni kezdett. Emiatt újabb tömörülés alakult ki, szóváltásba keveredtek, majd mindketten piroslapot kaptak. –Nem éreztem jogosnak a kiállítást – mondta Sebők, - hiszen a saját technikai zónánkban voltunk, és az ellenfél folyamodott tettlegességhez, ráadásul ő volt a kezdeményező fél. Természetes, hogy én is reagáltam.

A Nemzeti Sportnak Szpisljak ezzel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte rasszizmus volt jelen a győri pályán, és ez vezetett a reakciójához:

-A rasszizmusnak nincs helye a labdarúgásban, de Győrben mégis jelen volt, és ez ellen hangsúlyosan tenni kellene. Nem mindenki születik magyarnak, de ezért még nem kell súlyos szavakkal illetni mérkőzés közben és az után. A kispadok környékén olyan mondatok hangzottak el, ami meghaladja a sportszerűséget. A pályán veszítettünk, mert nem használtuk ki az adódó lehetőségeinket. Természetesen megérdemelte a piros lapot Gulyás Máté, nem vitattam ezt, hiába állítanak mást – mondta a szakember.

Az esettel kapcsolatban a Nyíregyháza is hivatalos közlemény adott ki, melyből kiderül, hogy Gulyás Máté telefonon bocsánatot kért a korábban a Dinamo Kijev utánpótlásában is megforduló Szimcsótól.

– Ezek a jelenetek nem a futballpályára valók, ebben egyetértettünk az ETO ügyvezetőjével, akivel ma megbeszéltük a történteket. A két klub között eddig jó volt a kapcsolat, és szeretnénk ha ez a jövőben is így maradna. Mind a játékosokat, mind a vezetőket érik provokáló megjegyzések a találkozókon, de ezekre nem szabad így reagálni. Várjuk a szövetség döntését a kiállítások ügyében, és egyúttal belső vizsgálatot is indítunk a történtek miatt – mondta Kozák Attila, a Nyíregyháza ügyvezetője.

A mérkőzésen történtekkel kapcsolatban, és a különböző büntetések mértékéről vizsgálatot követően MLSZ Fegyelmi Bizottsága hoz majd végleges döntést.

