Mindent megtesznek a lelátón az iváncsai játékosok a Ferencváros továbbjutásáért

Az iváncsai játékosok nyilatkoztak a Ferencváros-AS Monaco mérkőzés előtt.

"A csapatkapitányunk, Baki Imre elnök úrnál dolgozik, ő írta be a közösségi médiában lévő csoportunkba, hogy meghívott minket a Fradi" - kezdte gondolatait az iváncsaiak játékosa, Vallejos Dominique. Hozzátette, a televízióban eddig is nézte a Ferencváros mérkőzéseit, de személyesen még nem volt egyetlen nemzetközi kupatalálkozón sem. "A jegyünk szólhatott volna bárhová, akkor is boldog lettem volna, ám így, hogy a VIP szektorban leszünk, alighanem örök élmény vár ránk" - idézi az NSO a futballistát.

A klub másik játékosa, Kercsó Bence arról beszélt, volt már egyszer a VIP szektorban a Groupama Arénában egy Debrecen elleni meccsen, így számára ez nem lesz jó. "A körítés és az a hangulat, ami egy ilyen meccset körülvesz. Remélem a srácokkal kiszurkoljuk majd a győzelmet és a továbbjutást. Várhatóan ez lesz a legnehezebb mérkőzés a Fradinak, s titkon már a döntetlennek is elégedett lennék. Az biztos, én leszek az egyik leglelkesebb és leghangosabb a VIP-szektorban."

