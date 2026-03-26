Minden vagy semmi a világbajnokságért: Itt a 2026-os pótselejtezők mai menetrendje – hol nézhetjük az olaszok és az írek sorsdöntő meccseit?

Gattuso: „Ez egy sorsdöntő pillanat”
Az olasz válogatott háza táján tapintható a feszültség. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a korábbi világbajnok legenda, Gennaro Gattuso is megszólalt a Squadra Azzurra esélyeiről. Az egykori középpályás szerint a nemzeti csapat ismét egy „élet-halál” szituációba került, ahol a játékosoknak a szívüket is a pályán kell hagyniuk, hogy elkerüljék az újabb történelmi kudarcot.
„Itt tartunk: öt nap múlva ismerni fogjuk az összes európai csapatot, amely részt vesz a 2026-os világbajnokságon” – olvasható a legfrissebb tájékoztatóban, amely kiemeli a március 26-i elődöntők súlyát.
Magyar vonatkozások: Ír remények Prágában
A magyar szurkolók számára különösen a D-ág tartogat izgalmakat. Az ír válogatott Prágában, Csehország ellen próbálja megtenni az első lépést a kijutás felé. Ha sikerrel járnak, a dán–északmacedón párharc győztesével találkoznak a fináléban.
Szintén érdekes a C-ág, ahol a szomszédos válogatottak, Románia és Szlovákia is érdekelt. Egy román–szlovák döntő igazi közép-európai rangadó lenne a világbajnoki részvételért.
A menetrend és a TV-közvetítések (Március 26., csütörtök)
A mérkőzések nagy részét Magyarországon a Spíler TV és az Arena4 csatornáin követhetik élőben, míg az online közvetítésekért az M4 Sport felületeit és az UEFA.tv-t érdemes figyelni.
A-ág (A győztes a VB B-csoportjába kerül)
- 20:45: Olaszország – Észak-Írország
- 20:45: Wales – Bosznia-Hercegovina
B-ág (A győztes a VB F-csoportjába kerül)
- 20:45: Ukrajna – Svédország
- 20:45: Lengyelország – Albánia
C-ág (A győztes a VB D-csoportjába kerül)
- 18:00: Törökország – Románia
- 20:45: Szlovákia – Koszovó
D-ág (A győztes a VB A-csoportjába kerül)
- 20:45: Dánia – Észak-Macedónia
- 20:45: Csehország – Írország
Hogyan tovább?
Az elődöntők győztesei március 31-én, kedden csapnak össze a négy döntőben. A párosítások és a pontos kezdési időpontok a ma esti mérkőzések után dőlnek el. Ne feledjék, nincs visszavágó: ha 90 perc után döntetlen az állás, hosszabbítás, majd tizenegyespárbaj következik.
