Minden sporteseményt felfüggesztettek Olaszországban április 3-ig

Már a zárt kapu sem jelent megoldást az olaszoknál.

A koronavírus-járvány terjedése miatt az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) április 3-ig minden sportesemény megrendezését felfüggesztette - számolt be róla az m4sport.hu

Olaszországban már eddig is komolyan befolyásolta a sporteseményeket a járvány, hiszen számos mérkőzés elmaradt a labdarúgó-bajnokságban, de amelyeket megrendeztek, azokat is zárt kapuk mögött



Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladja a 100 ezret is.

Európában éppen Olaszországban terjed a leginkább, ahol hétfő délutánig 7142 fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig 366.

Több csapat