„Minden edző álma, hogy a legjobbal dolgozzon” – mondta Pochettino Messivel kapcsolatban

A PSG legyőzte a Troayes-t a francia bajnokságban – Mbappé és csapata a 9. percben hátrányba került, de sikerült fordítania –, de a találkozó utáni sajtótájékoztatón Mauricio Pochettino a párizsiak vezetőedzője legkevébé sem a meccsről kérdezték, hanem szinte kizárólag arról, hogy a világ leggazdagabb csapata szerződteti-e a hatszoros aranylabdást.

„Messi a labdarúgás történetének egyik legjobb játékosa és minden edző arról álmodik, hogy ilyen játékosai legyenek” – mondta honfitársa kapcsán, Pochettino.

A szakember arról is kapott kérdést, hogy a Messivel kapcsolatos találgatások milyen hatással vannak a csapatára.

„A játékosok profik, ma már mindenki hozzájut a hírekhez a közösségi médián keresztül, vagyis tudják a futballisták is, hogy Messi elhagyja a Barcelonát. Azt is tudják, hogy különböző csapatokkal is összehozták már, de a pályán nem foglalkoznak ezzel a futballistáink.”

A PSG állítólag már megegyezett Messivel, de a klub aztán cáfolta ezt a hírt.

A játékos iránt a Manchester City és az Inter is érdeklődik, de az Inter Miami és a Newell's Old Boys-szal is összehozták már a pletykák.

