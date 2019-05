Milner: Messi szamárnak nevezett, amiért felrúgtam

Érdekes történetről számolt be a Liverpool középpályása.

James Milner a Daily Mailnek egy elég vicces történetről számolt be, amelyből kiderül Lionel Messi szamárnak nevezte őt a és a összecsapásán.

Az esetre még a Camp Nou-ban rendezett mérkőzésen került sor, ahol Messi duplájának is kösznhetően a Barcelona 3-0-ra nyerni tudott.

Az argentin klasszis azon a meccsen ihletett formában futballozott, így Milner is mindent megpróbálni a megállítása érdekében, de ez csöppet sem tetszett a Barca tízesének.

- Nem volt túl boldog. Az öltöző felé menet spanyolul magyarázott nekem, és "burrónak", vagyis szamárnak nevezett. A spanyolban viszont ezt a kifejezést azokra is használják, akik a pályán csak összerúgdossák az ellenfeleiket. Megkérdeztem tőle jól van-e, de nem válaszolt. Szerintem nem vette észre, hogy értem amit mond. Utána azt mondta azért rúgtam fel, mert előtte kiosztott nekem egy kötényt. Ekkor inkább otthagytam és bementem az öltözőbe. Nézzék, csak tisztelettel tudok beszélni róla. Kiérdemelte a jogot, hogy azt mondhasson amit akar.

A Liverpool középpályása azt is bevallotta, hogy Messi ellen néha keményebb eszközöket is be kell vetni:

- Amit azon a meccsen, és amit egész pályafutása alatt művelt az hihetetlen. Nagyon nehéz ellene játszani. Ha meg akarod állítani, akkor nem szabad attól tartanod, hogy néha ostobának fogsz tűnni. Igen, befűzött, de nem először és nem is utoljára történt ez meg velem a pályafutásom során. Az ilyen játékosokat ki kell billenteni az egyensúlyukból, jelezned kell nekik, hogy ott vagy a nyakukban. Természetesen nem akartam neki sérülést okozni, de ez egy fizikális játék, és ennyi szerintem benne van.

A Barcelona viszont hiába húzta be az első meccset, a visszavágón a Liverpool a sérült Mohamed Salah és Roberto Firmino nélkül is fantasztikus játékkal 4-0-ra nyert, és így ők jutottak be a döntőbe, ahol majd a Tottenhammel néznek szembe.

A cikk lejjebb folytatódik

- Messi egy fantasztikus játékos, és az az este pont azért különleges, mert ilyen futballisták ellen sikerült fordítanunk. Ott volt még Luis Suárez vagy épp Gerard Pique is. Nem sok olyan csapat van a világon, amely ekkora hátrányt le tudna dolgozni a két legjobb játékosa nélkül. Ez igazi közös erőfeszítés volt - mondta a visszavágóról Milner.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!