Hoppá! A Barcelona vezetőedzője lehet Mikel Arteta?

A katalánok egykori játékosa, Miguel Nadal szerint Arteta taktikai eszköztára tökéletesen illene a Barcelona stílusához.

Nadal szerint Artetában megvan az DNS, ami a Barcelona irányításához szükséges. Úgy véli, hiába nehezedik rá hatalmas nyomás amiatt, hogy megnyeri-e a Premier League-et, Barcelonában továbbra is hatalmas tisztelet övezi.

Arról is beszélt, hogy a Pep Guardiola mellett másodedzőként elsajátított taktikai érzéke és a saját tapasztalatai tökéletesen megfelelnek a "cruyff-fi" elveknek, amiket mindig is figyelembe vettek a katalánok akkor, amikor új vezetőedzőt kerestek. 

„Arteta Guardiolánál kezdte, de most az Arsenalnál ragyogó időszakon megy keresztül” – mondta Nadal a BetBrothersnek. „Azt hiszem, az edzők esetében nem mindig abból kell kiindulni, hogy nyert-e címeket vagy sem. Az is fontos, hogy valami mást szintén észrevegyünk. Nemcsak azért, mert a Barcelona játékosa volt, szerintem továbbra is helye van a csapat súlyának cipelésében.”

