Botrány Egyiptomban! Szalah komoly támadásokkal szembesül

Mohamed Szalah-t felelősségre vonták, mert elkapta a koronavírust testvére esküvőjén.

A 28 éves támadónak a válogatott fontos mérkőzéseit kell a lelátóról néznie, miután pozitívnak bizonyult a koronavírus tesztje, emellett az előttünk álló hetekben a sem számolhat vele.

Szalah sok emberrel került kapcsolatba a testvére lakodalmát, ahol – nyilván – nem tartották be a távolságtartásra vonatkozó előírásokat, így fertőzödött meg a csatár.

„Tudom támadások érnek majd a most következő megjegyzéseim után, de ez van” – kezte mondanivalóját Mido, az egykori Ajax és Tottenham játékos az Al-Nahar TV-nek adott interjújában.

