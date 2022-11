Mi Marco Rossi legféltettebb titka? Milyen volt a Honvédtól a Ferencvároshoz igazolni? Interjú Davide Lanzafaméval

Szerhij Rebrovval való kapcsolatáról, és visszavonulásáról is mesélt nekünk a Budapest Honvéddal és a Ferencvárossal is magyar bajnok Lanzafame.

Davide Lanzafame talán a Budapest Honvéd elmúlt tíz évének legikonikusabb játékosa. Az olasz futballista megannyi szép pillanatot okozott az NB I, főleg a kispesti együttes szerelmeseinek. Idén februárban aztán bejelentette visszavonulását, azóta pedig a BLSZ I. osztályban szereplő Pestszentimrei SK vezetőedzője. Most mesélt arról, mit adott neki a Juventus, milyen érzés volt együtt dolgozni Marco Rossival és Szerhij Rebrovval, valamint arról is, melyik csapat miatt nem hagyta volna abba a labdarúgást.

Mit jelentett számodra a Juventus utánpótlásában nevelkedni?

Számomra rengeteget jelent, hiszen a technikai tudásomat itt szereztem meg, valamint az alapokat is nekik köszönhetem, ami nagyon fontosnak számít Olaszországban, és a világ összes részén is.

Mindig nehéz, amikor az ember elhagyja szülőhazáját. Mennyire hiányzott Olaszország, amikor először légiósnak álltál?

Nem hiányzott annyira, ráadásul amikor 2013-ban először Budapestre utaztam magával ragadott a város, jó benyomásokat szereztem, és jó érzés is volt itt lenni. Aztán amikor 2016-ban egy nehezebb időszak után visszatértem akkor is jól éreztem magam itt.

Visszatértél, és bajnokok lettetek.

Igen, pontosan. Örültem, hogy láthattam a régi csapattársaim és annak is, hogy ismét Marco Rossival dolgozhatok együtt. Az ő neve örökké ott marad majd a klub történelmében, ő egy csoda, nagyon jól együtt tudtunk működni vele. A siker titka pedig az volt, hogy mindenki egy célért küzdött. Természetesen voltak nézeteltérések, mint minden jó családban, de amikor pályára léptünk, akkor az ellenfeleknek nehézséget okozott, hogy legyőzzenek minket.

Marco Rossi azóta már a válogatottnál dolgozik, amellyel sikeres időszakon vannak túl.

Nagyon magas szintű edzővé vált. Nagyon sokat köszönhetek neki. A legnagyobb erénye, hogy nagyon tudja motiválni az embert, ami annak köszönhető, hogy nagyon sokat tud a futballról. Emellett fontos, hogy a magyar foci is sokat fejlődött, mind infrastrukturálisan, mind a játékosok minőségében.

A bajnoki cím után a kispesti csapat talán legnagyobb riválisához, a Ferencvároshoz szerződtél. Milyen tapasztalatokat szereztél itt?

A zöld-fehéreknél nagyon profi környezettel és közeggel találkoztam, amelynek tagjai ennek ellenére is közel álltak egymáshoz. Nagyon szép évet tölthettem el ott, megnyertük a bajnokságot, ráadásul gólkirály is lettem. Hogy őszinte legyek, volt problémám Rebrovval, azonban felismertem, hogy egy nagyszerű edző, és sokat tanultam tőle is.

Magyarország után Törökország, majd Olaszország, februárban pedig bejelentetted visszavonulásod.

Igen, azonban ez nem volt ilyen egyszerű. Úgy érzem, hogy mindent megkaptam, amit egy futballistaként az ember megkaphat. Egyedül csak a Honvédban tudtam volna elképzelni a folytatást. Most azonban a következő célomra kell fókuszálnom, az pedig az, hogy jó vezetőedző legyek.

Az alapokat a Pestszentimrei SK-nál szerezheted meg. Hogy érzed magad a csapatnál?

Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy náluk dolgozhatok. A legfontosabb, hogy rögtön edzőként ülhettem le a kispadra, nem a legmagasabb szinten, de legalább meg tudod vizsgálni, hogy miben vagy jó, és miben vannak hiányosságaid. Ez a tapasztalat rengeteg pozitív energiát ad számomra.

Egyszer pedig majd a Honvéd kispadján láthatunk?

A kispestiek az elmúlt három évben nagy bajban vannak. Amikor ott tudok lenni a stadionban, akkot ott vagyok, hogy átéljem a régi érzéseket. Az, hogy a vezetőedzőjük legyek jelenleg még egy álom, de az álmok néha valóra válnak.

Régebb óta élsz Magyarországon, így számos tapasztalattal rendelkezel már. Hogy érzed magad itt, mi a véleményed az országról?

Ahogy már korábban is mondtam, Magyarország gyönyörű. A kedvenc helyem Etyek, amikor túl sok a stressz akkor szeretek ott kikapcsolódni, hiszen a természetben lehetek, ráadásul jó minőségűek a borok is. Az ital mellett természetesen a magyar ételeket is szeretem, leginkább a gulyáslevest.

