Mi lesz veled Arsenal? Történelmük legrosszabb szezonkezdetét produkálták az Ágyúsok

Ennek már a fele sem tréfa: utolsó helyen a gólképtelen londoni csapat.

Három meccsből három vereség, nulla rúgott, kilenc kapott gól, utolsó hely a tabellán. A szerény teljesítmény nem a frissen feljutott Brentford, hanem a tekintélyes múlttal rendelkező Arsenal mérlege. A londoni alakulatnál már kongatják a vészharangokat, és az összeomlás miatt Mikel Arteta menedzser állása is veszélybe került.

Egyértelműen krízisbe került az Arsenal. Az Ágyúsok 134 éves történelmük során soha nem kezdték el a szezont olyan rosszul, mint idén. A zsinórban elszenvedett három vereségre egy ilyen hagyományokkal rendelkező klubnál még akkor sincs mentség, ha nem épp a legkönnyebb sorsolással vágtak neki a 2021-2022-es idénynek. Előbb a frissen feljutott Brentforddal, majd a legutóbbi Bajnokok Ligája kiírás két döntősével, az örök rivális Chelsea-vel és a Manchester Cityvel mérkőztek Xhakáék, valamennyiszer vesztesen hagyták el a pályát, ráadásul még gólt sem tudtak szerezni.

A problémát tetézi, hogy az Arsenal játéka egyszerre kelti egy zavarodott és rendezetlen alakulat benyomását, amit a City elleni 5–0-át követően Mikel Arteta is kénytelen volt elismerni.

„Nem hiszem, hogy bármilyen fejlődésről beszélhetünk. Meg kell nézni az eredményt, és azt is, hogy mi történt a pályán. Mindig mondtam, hogy vállalni fogom a felelősséget. Most is ezt teszem, meg kell néznem, hol hibáztunk, és kijavítani a hibáinkat.” – mondta az Arsenal menedzsere a Manchester City elleni megsemmisítő vereség után.

Igaz, hogy sérülések, illetve a koronavírus is megtizedelte a keretet, így a hétvégén Arteta többek között Nicolas Pepét, Ben White-ot és Thomas Partey-t is nélkülözte, ráadásul Xhaka kiállítása miatt emberhátrányban is fejezték be a meccset, a mutatott játék így is kiábrándító volt. A 19 százaléknál is kevesebb labdabirtoklás és az, hogy nem találták el a kaput még egyetlen csapattal sem fordult elő a 2003-2004-es szezon óta, amióta az Opta méri ezeket az adatokat.

A kialakult helyzet azért is pikáns, mert az Arsenal idény nyáron 130 millió fontot költött átigazolásokra, valamennyi Premier League riválisnál többet, az új játékosok közül pedig csak Martin Ödegaard kezdett az Etihad Stadionban. Aaron Ramsdale, Albert Lokonga és Nuno Tavares mindössze a padról figyelte az összeomlást. Szakírók szerint a londoni gárda ekkora összegből könnyen vásárolhatott volna olyan játékosokat, akik azonnali erősítést jelenthetnének a keretnek…

Mindenesetre Arteta csapatának lesz min dolgoznia a válogatott szünet alatt: a Norwich, Burnley és Tottenham elleni összecsapásokon nemcsak pontokat kell gyűjtenie a csapatnak, hanem olyan teljesítményt is kell nyújtania, ami megmentheti Mikel Arteta menedzseri székét is.

