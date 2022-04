Mi lesz Cristiano Ronaldóval? Eldőlni látszik a portugál sorsa

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A következő szezontól új seprű seper a Manchester United háza táján, ami rengeteg kérdés vet fel több játékos, köztük Cristiano Ronaldo jövőjével kapcsolatban is.

Ralf Rangnick 2021 végén vette át a Manchester United vezetését a kirúgott Ole Gunnar Solskjaertól, de már akkor tudni lehetett, hogy a német edző csak ideiglenesen ül le a kispadra, a manchesterieknek a szezon végéig új trénert kell találniuk az első csapat irányítására. Ez meg is történt, a múlt héten be is jelentették, hogy a 2022/23-as idénytől Erik ten Hag lesz a Manchester United vezetőedzője, Ralf Rangnick pedig tanácsadóként folytatja a klub vezetésében.

Új szelek fújnak Manchesterben.

Erik ten Hag érkezésével bizonytalanná vált több sztár, köztök Ronaldo jövője is. A szakértők egyöntetű véleménye szerint az ötszörös aranylabdás játékos nem illik bele a holland edző játékfilozófiájába, és az Ajax - egykori - trénerét pedig nem úgy ismerjük, aki egy játékos kedvéért eldobja mindent elképzelését a futballról.

Tegnap a Manchester United 1-1-es döntetlent ért el a Chelsea ellen az Old Traffordon. A vörös ördögök gólját Cristiano Ronaldo szerezte, a 37 éves támadó már nem először mentette meg a Manchester Unitedot ebben a szezonban. A mérkőzés után Rangnick így vélekedett a portugál világsztárról:

"A hozzáállása 37 évesen egészen szürreális. Ha úgy játszik, mint tegnap, akkor a jövőben is rengeteget segíthet a csapatnak. De Erik és Cristiano fogják közösen meghozni a döntést a jövőjével kapcsolatban, de a teljesítménye a kékek ellen egészen elképesztő volt."

