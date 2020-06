Mezőkövesd: egy lépésre az Európa-liga

Története első kupadöntője előtt áll a Mezőkövesd

Története során először jutott be a döntőjébe a , ha pedig nyer, akkor irány az Európa-liga. A sorozat történetében akad olyan együttes, amely elsőre mindjárt nyerni tudott – igaz olyan is, van amelyik, veszített és soha többet nem került be a fináléba.

Az első döntőt 1910-ben az nyerte, értelemszerűen az elsőként volt döntős és nyert, ellenben riválisa, a BTC is újonc volt, de csak második lett. Az első éveket uralta is a kék-fehér együttes, az FTC-nek is csak másodikra sikerült a győzelem (1913-ban), közben a BAK és a MAC is elbukott egy-egy finálét. Elsőre az Újpestnek sem sikerült, hiszen a lila-fehér együttes 1922-ben alulmaradt a Ferencvárossal szemben. A Kispest viszont az 1926-os első próbálkozását azonnal sikerrel hozta le: a szintén először döntöző BEAC elleni 1–1 után 3–2-re nyert az együttes. 1930-ban a Bocskai FC, 1931-ben pedig a III. kerület nyert először és utoljára. Érdekesség, hogy a szintén egyszeres győztes Soroksárnak 1934-ben három meccs kellett ahhoz, hogy behúzza a sikert, a BKSZRT SC ellen 1–1, 2–2, majd 2–0 lett az eredmény. A Miskolci Attila és a Szegedi Bástya közben elveszített egy-egy finálét – nem is kerültek be többet a döntőbe. 1941-ben két újonc csapott össze a serlegért és a Szolnoki MÁV nyert a Salgótarjáni BTC-vel szemben. A második világháború alatt, 1944-ben a Kolozsvár is döntőbe jutott, de a ellen alulmaradt (2–2 és 3–1). A Dorogi Bányász 1952-ben kikapott az első döntőjében a Budapesti Bástyától, utóbbi csapat korábban az MTK volt, de az akkori rendszerben átnevezték. Az ötvenes évek közepén a Vasas is elhódította a serleget, ehhez elsőként kor legjobb csapatát a Bp. Honvédot kellett legyőznie (3–2) és ez volt az első olyan finálé, aminek a nemzeti stadion, akkori nevén a Népstadion adott otthont.

A Győr első aranykora egy elveszített döntővel kezdődött (1964, a ellen 0–1), de rá egy évre egy győzelemmel folytatódott és az ETO máig az egyetlen vidéki csapat, amelyik sorozatban háromszor nyerni tudott. A hetvenes évek elején jött két vidéki csapat, de előbb a Komlói Bányász, majd a Tatabánya is veszített előbbi az Újpesti Dózsa, utóbbi a Ferencváros ellen. 1975-ben a Haladásnak, 1978-ban pedig a Pécsnek sem sikerült első próbálkozásra a győzelem, ahogy 1982-ben a Videoton is bukta a döntőjét.

Több csapat

Aztán 1984-ben jött a Siófoki Bányász, amely nemhogy első fináléját vívta, hanem egyenesen NB II-es volt, amikor elérte a történelmi sikerét. A csapat azóta nem jutott döntőbe, de a klub legnagyobb sikere ez a Rába ETO elleni győzelem. Négy évvel később jött a Békéscsaba, amely a Honvéd ellen nyert (3–2) a szolnoki döntőben. A kilencvenes években a Vác háromszor is döntős volt – egyszer sem tudott nyerni Csank János, 1994-ben bajnoki címet is szerző együttese és az évtized második felében a Mezey György irányította BVSC is csak ezüstig jutott.

Az évtized végén aztán egy máig emlékezetes – Tatabányán még mindig heves vita alakul ki Puhl Sándor játékvezető tevékenységével kapcsolatban, Vadicska Zsolt vitatott gólja a fenti videóban 3:00-nál – a első döntőjében behúzta első sikerét. 2005-ben a Sopron egy csontzenés meccsen nyerte meg első és utolsó fináléját a Ferencváros ellen, 2011-ben pedig a szintén újonc Kecskemét aratott egy meglepő győzelmet a Videoton ellen – a KTE sem jutott a finálé közelébe többet. 2018-ban a története első és eddigi utolsó döntőjében csak 11-esekkel kapott ki az Újpesttől.

Kérdés, hogy a Mezőkövesd azok sorsára jut, akiknek csak egy lehetőségük volt és éltek vele, vagy abba a kasztba kerül, amelyben bukók vannak.