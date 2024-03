Mészöly Géza a „fekázásról”: régebben ez még szabad volt…

Az Újpest vezetőedzője saját bevallása szerint levonta az elmúlt hetek tanulságait: jobban meg kell válogatnia a szavait.

Mint ismert, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli bizottsága pénteken kettő plusz három mérkőzésre csökkentette Mészöly Géza eltiltását. A fegyelmi bizottság korábban egy plusz két hónapos eltiltást szabott ki a szakemberre, aki a debütáló mérkőzése utáni sajtótájékoztatón tett „rasszista tartalmú” nyilatkozatot.

A bennmaradásért küzdő Újpest fellebbezett, amelynek nyomán enyhítettek az ítéleten, így Mészölyt öt tétmérkőzésre tiltották el, de ebből három végrehajtását felfüggesztették. Mivel az egy hónapja kinevezett vezetőedző egy-egy bajnoki és kupatalálkozót már kihagyott, a felcsúti meccsen már leülhetett a kispadra.

A Diósgyőr ellen február 11-én 2–1-re megnyert bajnoki találkozót követően Mészöly az általa becserélt Franklin Sasere dicsérete közben sértő jelzőt használt a nigériai játékos bőrszínére vonatkozóan:

„Hát nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja és megcsúsztatja a labdákat”.

Mészöly Géza az M4 Sport hétfő esti Góóól!2 című műsorában beszélt a kinevezése óta történtekről.

„Az ellenségemnek sem kívánom, ami az elmúlt két hétben velem történt, elvitte a fókuszt sokszor és vissza kellett rántanom magam, hogy a csapatra tudjak koncentrálni” – emlékezett vissza.

Mészöly Géza az M4 Sport stúdiójában felelevenítette a történteket: az első mérkőzésén a DVTK legyőzése sok érzelmet felszabadított benne, a sajtótájékoztatón látott ismerős arcok pedig felszabadulttá tették.

„Átmentem közvetlenbe. Az a mondat, ami elhangzott tőlem, ebben a körben, valljuk be, remélem, megerősítitek, használhattuk valamikor” – mondta a stúdióban ülőknek.

A többiektől – Molnár Mátyás műsorvezetőtől és a három szakértőtől, Bozsik Pétertől, Simek Pétertől és Somogyi Zsolttól – erre nem érkezett reakció.

Az újpesti vezetőedző így folytatta: „az természetes, ha kamerák vannak, akkor ezt nem lehet használni. Ebben ez a tanulság.”

Mészöly elárulta, észre sem vette, hogy mit mondott:

„A kommunikációs igazgatótól kérdeztem a sajtótájékoztató után, hogy: na, minden rendben volt? Erre harminc másodpercig nem szólt hozzám… Észre sem vettem, annyira jót akartam mondani.”

Hozzátette, a történet tanulsága számára, hogy jobban oda kell figyelnie a szavaira.

Mészöly Géza a beszélgetés során elmesélte azt is, hogyan állította maga mellé az újpesti öltözőt és hozott fordulatot a csapat eredményeiben.

Zsinórban kilenc nyeretlen bajnoki után az érkezését követő első bajnokit rögtön megnyerte a DVTK vendégeként, ezt három vereség követte – a Kecskemét, a Ferencváros és a Paks ellenében –, majd a Fehérvár és a Puskás Akadémia ellen újra győzött a csapat, ezzel pedig 10 pontra távolodott el a kieső zónától.

„Fel akartuk szabadítani a srácokat, hogy nyugodtan hibázzanak, majd visszatámadunk, megyünk előre” – mondta a kinevezése utáni első intézkedéseiről.

„Persze meg kell találni az arany középutat, hogy stabilitása is legyen a csapatnak, ne kapjunk annyi gólt” – tette hozzá.

Emellett meg kellett értetnie a játékosaival, hogy most az Újpest a legfontosabb. Erre példa, hogy Csoboth Kevin elfogadta, most csereként segíthet a legtöbbet a csapatnak. Ez a Fehérvár és a Puskás Akadémia ellen is elég jól működött.

„Vagányul bevállalta, persze nem mindig lesz csere, mert annál sokkal többet tud, meg kell találni a helyét, hogy újra éljátékos legyen.”

A rövidtávú célok egyértelműek Újpesten, hosszútávon Mészöly szerint azt a legfontosabb, hogy akarjanak hirtelen túl nagyot ugrani felfelé:

„Nem szabad egyből a Ferencvárost megcélozni, de idővel persze oda kell érni, nekik is kell egy jó rivális.”