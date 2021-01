Goal-interjú: Mészöly Géza nem aludt jól az újpesti edzőváltás után

Szinte hihetetlen volt a hír még decemberben: Mészöly Géza, a budapesti I. osztályban szereplő Vízművek vezetőedzője lett. A szakember korábban kétszer volt második az -ben az Újpesttel, de dolgozott Szombathelyen, Győrben, a Vasasnál és az MLSZ utánpótlás-válogatottjainál. Ugyanakkor, amióta 2018-ban eljött az ETO-tól nem vállalt munkát, ám most mégis belevágott egy új feladatba, pedig azét a magyar negyedik liga nem az ő szintje.

Gratulálhatok?

Igen, ez egy jó lehetőség a fiataloknak.

És önnek?

Én ezért vállaltam el. A Mészöly Focisuliban több olyan tizenhat éves játékos is van, akike érdemes tartunk a feljebb lépésre, arra, hogy kipróbálják magukat a felnőtt futballban. Korábban is akadt már olyan tehetségünk, aki így jutott el az NB II-be, vagy az NB III-ba. Én pedig mostantól, amolyan menedzserként felügyelem ezt az egészet, de természetesen nem zárjuk ki a keretből a régi játékosokat, mert a csapat eredményessége is fontos.

Azért kérdeztem, hogy gratulálhatok-e, mert önt azért a BLSZ I-nél jóval magasabb osztályban is el lehetne képzelni.

Ahogy említettem nem is leszek az a klasszikus vezetőedző. Lengyel Patrik meccsel majd, de a stáb tagja Szlezák Zoltán is, akit nem kell bemutatni, hiszen példaértékű pályafutás áll mögötte. De azért azt ne gondolja senki, hogy nem csinálok majd semmit. Ott leszek az edzéseken és a mérkőzéseken is, de a felkészülés alatt nem egy csoporttal foglalkozom majd, hanem az egész csapattal. Figyelem a tehetségeket, nézem a játékosokat, hogy kiket érdemes felkarolni. És persze úgy állapodtunk meg, hogy ha magasabb szintről jön egy jó ajánlat, akkor azt minden itteni megkötés nélkül elfogadhatom. Most azonban ezen az úton megyek és motivált is vagyok. Szeretném, ha mindenki lehetőségként tekintene erre a csapatra és Köböl Krisztián, vagy Tóth Ádám példája lebegne a szemek előtt, akik a focisuliból eljutottak az NB II-be, vagy az NB III-ba.

Nem sokkal a kinevezése után edzőt váltott az Újpest, amellyel korábban sikeres volt. Hogy élte meg?

Nem aludtam jól… Bántott egy kicsit. Arra hivatkoznak, hogy Michael Oenning milyen jó edző. A felnőtt futball az eredményességről szól és a német edző előbb a Vasassal, majd a német második ligában szereplő Magdeburggal is kiesett. Én még nem ejtettem ki egy csapatot sem, igaz az előfordult velem, hogy szerződést bontottam. Persze nem bosszankodom, de vissza akartam kerülni a körforgásba és nem esik le a kezemről a gyűrű, ha BLSZ I-ben dolgozom, hiszen tartottam én már edzést U10-es csapatnak is. Ugyanakkor tény, hogy azért többre hivatottnak érzem magam.

Az elmúlt időszakban nem is keresték magasabb osztályból?

Voltak érdeklődések. Előfordult például, hogy jelentkezett egy NB I-es csapat. Azt mondták, ha a gárda kikap a következő meccsén, akkor én leszek az edző. Kitalálja? Jött a bombameglepetés, nyert a csapat, sőt a következő körben is behúzták a három pontot, minden maradt a régiben, aztán elfelejtettek.

Visszatérve a Vízművekre, egy korábbi NB I-es bíró Szabó Zsolt áll a szakosztály élén. Gondolta volna, hogy egyszer egy játékvezető lesz a főnöke?

Jó kérdés, de ilyen eszembe sem jutott. Ugyanakkor egy őszinte, nyílt, karakán ember, amit mond az úgy is történik. Látom rajta, hogy huszonhatszor átgondol mindent, nehogy valami olyat vállaljon, amit nem tud teljesíteni. Érzem a bizalmat és egyébként korábban is tiszteltük egymást. Mindig igyekeztem a pálya széléről éreztetni a játékvezetőkkel, hogy én is ott vagyok, ez vele szemben is megvolt, de tiszteltük egymást.

Meddig marad?

Egyelőre nyárig szól a megállapodásunk, aztán majd meglátjuk. Nagyon fontos az első csapat eredményessége.

Édesapja, az egykori kiváló labdarúgó idén nyáron lesz nyolcvan éves. Hogy van?

Minden rendben van vele és a humora a régi. Most kapott az MLSZ-től egy évkönyvet, amiben megemlékeznek róla, hogy 1962-ben ő volt az év játékosa. Azt írják vele kapcsolatban, hogy olyan mint egy Michelangelo szobor. Mondtam is neki, amikor telefonon beszéltünk, hogy valamit elnézhettek. Ne tudja meg, hogy kikelt magából – szóval viccelődünk. Nagyon várom már, hogy újra találkozhassunk, mert ugye most a vírus miatt nem lehet. Telefonon is jó vele beszélgetni, de azért személyesen sokkal jobb lesz.

