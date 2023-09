Mesternégyest szerzett a csereként beállt Lautaro Martinez

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lautaro Martinez mesternégyesének köszönhetően az Internazionale 4–0-ra nyert a Salernitana vendégeként az olasz élvonal hetedik fordulójának szombati játéknapján. A világbajnok argentin lett az első a Serie A történetében, aki cserejátékosként négy gólt szerzett.

A Napoli-Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen a hazai győzelem 2.65, a döntetlen 3.65, a vendégek sikere pedig 2.60-szoros szorzóval fogadható. (x)



Egy hete a Sassuolo ellen hazai pályán szenvedett vereséget a bajnokságban addig hibátlan Inter, amelynek játéka sokáig dadogott a Stadio Arechiban is... Mígnem Simone Inzaghi edző a kispadra nem nézett és változtatásokat eszközölt. A mester az 55. percben küldte pályára Lautaro Martinezt, aki a 62., a 77., a 85. és a 89. minutumban is betalált.

„Ez a mérkőzés döntő fontosságú volt számunkra. A múlt héten vereséget szenvedtünk a San Siróban, amit szerintem nem érdemeltünk meg, de a hibáinkból kaptunk két gólt, így ma nyernünk kellett” – idézte a 26 éves, világbajnok argentin csatárt a Football Italia.

„Már az első félidőben is helyzeteket alakítottunk ki, de nem fejeztük be azokat. A szünet után megfelelő elszántsággal léptünk pályára, ahogy az Internek mindig is kell. Négy gólt szereztem, de az a fontos, hogy az Inter megnyerte a meccset” – tette hozzá Lautaro Martinez, aki kilencszer talált be az első hét bajnokin, emellett az eddigi egyetlen Bajnokok Ligája-mérkőzésen is ő szerezte az egyenlítő találatot a Real Sociedad vendégeként.

A dél-amerikai támadó úgy látja, hogy a csapatkapitányi kinevezése mellett a rendezett magánéletének is köszönheti fejlődését és érettségét.

„Próbálok fejlődni a pályán és azon kívül is. Családom, két gyermekem van, és ez segít abban, hogy összpontosítsak és koncentráljak” – hangsúlyozta a csatár.

Az Inter győzelmével – igaz, csak jobb gólkülönbségének köszönhetően, de – visszaelőzte városi riválisát, a Milant a tabella élén. A piros-feketék Pulisic és Okafor góljaival 2–0-ra verték otthon a Laziót.

A harmadik helyezett a Napoli, amely négypontos hátrányban van az éllovasokkal szemben. A címvédő idegenben győzte le 4–0-ra a Leccét, Ostigard, Osimhen, Gaetano és Politano talált be.