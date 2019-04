Messit kivizsgálják a Smallinggal való ütközés miatt

A vezetőedzője, Ernesto Valverde a mérkőzés után elmondta, hogy a csapat orvosai kivizsgálják majd Lionel Messit, miután Smallinggal való ütközése után zúzódásokat véltek felfedezni a játékoson.

Messit az első félidőben érte az ütés, az orra vérzett is, de ennek ellenére végigjátszotta a mérkőzést.

A Barca pedig nélküle is hozni tudta a mérkőzést, hiszen Luke Shaw öngóljával előnybe kerültek a visszavágó előtt.

- Messi nem érezte jól magát az ütés után - mondta Valverde a találkozót követően.

A cikk lejjebb folytatódik

- Meg kell vizsgálnunk őt holnap, és meglátjuk, hogy mit mondanak az orvosok. Erős volt, de elég csúnya horzsolása van.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

The 🐐 between the 👹 pic.twitter.com/sOwjVMq2oV