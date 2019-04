Messi vezérletével elődöntőben a Barcelona, az Ajax búcsúztatta a Juventust

Kedden este két negyeddöntő visszavágót rendeztek a Bajnokok Ligájában.

A a Manchester Unitedet fogadta a Camp Nouban, miután egy hete az Old Traffordon 1-0-s katalán siker született.

A vendégek már az első percben vezethettek volna, de Rashford végül csak a kapufát találta el.

Innentől pedig eldőlt a párharc sorsa: a 11. percben ugyan megúszta még a United a gólt, amikor Rakiticet buktatta Fred a tizenhatoson belül. Legalábbis is elsőre annak tűnt, de a VAR igénybevétele után nem adtak büntetőt, helyesen.

A 16. percben azonban már nem volt kegyelem: Messi a jobb oldalról tolt befelé kettőt és mintegy 18 méterről középről tekert védhetetlenül a jobb alsóba. 1-0

A 20. minutumban pedig ismét a kapuval szemben került a labda Messihez, aki 19 méterről jobbal lőtt, de kevésbé erős és pontos lövése De Gea nagy hibája után a hóna alatt becsúszva kötött ki a hálóban. 2-0

Second goal to Messi from a De Gea error. pic.twitter.com/zM9vH8FWfX