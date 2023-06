Messi távozásával milliós veszteség érte a PSG-t

Az argentin klasszis a követőit is „viszi magával” Párizsból.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Csupán pár napja vált hivatalossá, hogy Lionel Messi elhagyja a Paris Saint-Germaint, de máris milliós nagyságrendben apadt a francia klub követőinek száma a közösségi médiában.

A Manchester City-Inter BL-döntőn az angolok győzelme 1.46, a döntetlen 4.90, az olaszok sikere pedig 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)

Mint megírtuk, a PSG a múlt szombaton erősítette meg, hogy a hétszeres aranylabdás, világbajnok argentin klasszis, Lionel Messi két év után távozik a francia fővárosból.

A Sportal – a getfootballnewsfrance.com-ra hivatkozva – arról számolt be, hogy a párizsi klub pár nap alatt másfél millió követőt veszített az Instagramon: a bejelentés előtt még 70.4 millióan voltak, ám ez a szám mostanra 68.9 millióra csökkent.

Ha nem is ekkora mértékben, de a Twitteren is megfigyelhető a jelenség: ezen a platformon is tízezrek fordítottak hátat a Paris-Saint Germainnak.