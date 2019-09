Messi: Nagyon örültem volna Neymar visszatérésének

Hosszabb interjút adott a Barcelona világsztárja

Lionel Messi ugyan örült volna annak, ha Neymar visszatér a Barcelonába, de nem érez csalódottságot, amiért a klub nem tudta megszerezni a brazil világsztárt a Paris Saint-Germain-től.

A duó négy szezont töltött együtt a Camp Nou-ban, Luis Suárez érkezése után pedig kialakult a híres 'MSN' hármas, amely 2015-ben győzelemre vezette a Barcelonát.

Neymar viszont 2007-ben világrekordot jelentő 222 millió eurós összegért cserébe a kedvéért elhagyta a katalán fővárost, és bár most már visszavágyik, a sikertelenül próbálta őt idén nyáron ismét leigazolni.

- Nagyon örültem volna, ha Neymar visszatér hozzánk. Őszintén szólva nem tudom, hogy a Barcelona mindent megtett-e ennek érdekében, de biztos vagyok benne, hogy nem egyszerű a PSG-vel tárgyalni. Ugyanakkor nem vagyok csalódott, Ney nélkül is remek keretünk van, amellyel minden fronton harcban lehetünk a trófeákért - nyilatkozta Messi a Sport című lapnak.

Spanyolországban több olyan hír is megjelent, melyek szerint Messi és a Barcelona játékosai kérték Neymar leigazolását a vezetőségtől, de ezt cáfolta az argentin világsztár:

- Soha nem kértük Neymar leigazolását, de elmondtuk róla a véleményünket. Hogy én irányítanám a Barcelonát? Ebből is jól látszik, hogy nem ez a helyzet.

Neymar ugyan nem, de egy másik világklasszis megérkezett a Camp Nou-ba Antoine Griezmann személyében, de rossz nyelvek szerint Messi az ő érkezésének közel sem örült annyira, mint tette volna régi barátja esetében. Eddig ráadásul az argentin sérülése miatt nem is nagyon tudtak kapcsolatba lépni egymással.

- Egyelőre nem tudtunk sok időt együtt tölteni. Miután visszatértem a csapathoz rögtön megsérülem, és azóta nem a csapattal, hanem egyedül készülök. Ők elutaztak Amerikába edzőtáborozni, utána pedig csak néha találkoztunk az öltözőben. Az edzéseken nem voltam ott, de a jövőben biztosan megoszthatunk egymással jó pár dolgot.

Így, hogy Neymar végül nem igazolt Barcelonába, az idei szezonban komoly felelősség hárulhat Ousmane Dembélére, aki viszont most is sérüléssel bajlódik, ráadásul Messi szerint a hozzáállásán is változtatnia kell:

- Úgy gondolom, hogy ő egy lenyűgözően tehetséges játékos, aki azt csinál, amit csak akar. Még nagyon fiatal, de ez az év nagyon fontos lesz számára, hogy előrelépjen és bizonyítson a szurkolóknak. Profibbá kell válnia, és a fejébe kell vernie azt a gondolatot, hogy sikeres lesz a Barcelonával. Remélem idén nem lesz annyira balszerencsés a sérülésekkel, mert az előző szezonban emiatt nem számíthattunk rá. Reméljük ez most nem fordul elő.

Josep Mario Bartomeu klubelnök nemrég elárulta, hogy bár Messi szerződe 2021-ig érvényes, a kontraktusban lévő záradék szerint az argentin világklasszis a szezon végén szabadon távozhat, ha úgy döntene.

Messi azonban nem tervez semmi ilyesmit, és bár egyelőre nem tárgyal új szerződésről, még mindig hosszú távon terven Barcelonában:

- A szerződésemmel kapcsolatos információk bizalmasak, de annyit mondhatok, hogy addig akarok Barcelonában maradni, ameddig csak lehetséges. Egész pályafutásom során azt mondtam, hogy ez az otthonom. Hosszabb távú szerződést viszont nem szeretnék, hogy végül csak azért maradjak, mert köt a megállapodás. Azért akarok itt játszani, mert fizikálisan rendben vagyok, és fontos tagja tudok lenni a csapatnak. Továbbra is nyerni akarok, és egy győztes csapat tagja akarok lenni. A pénz és a záradékok számomra nem jelentenek semmit. Engem a győzelem motivál.

