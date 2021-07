Messi: „Mintha Isten külön nekem tartogatta volna ezt a pillanatot"

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Tippeld meg az Olaszország-Anglia meccs első gólszerzőjét plusz a gól idejét! A játék ingyenes! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Argetína 1–0-ra legyőzte Brazíliát a Copa América vasárnap hajnali döntőjében a Maracana stadionban. Az argentinok Ángel Di María első félidőben szerzett góljával törték meg azt az 1993 óta tartó átkot, hogy nem tudnak diadalmaskodni válogatott tornán. Lionel Messi válláról is egy komoly kereszt hullhatott most le, hiszen évek óta azzal kritizálják, hogy képtelen Argentínát a csúcsra vezetni.

A hatszoros aranylabdás játékos meg is említette ezt a terhet a mérkőzés utáni nyilatkozatában:

Messi hozzátette, hogy nem csak neki, de a családjának is nehezek voltak az elmúlt évek:

„Sokszor álmodtam erről, és most végre sikerült. A családomnak, a feleségemnek, a gyerekeimnek, a szüleimnek, a testvéreimnek ajánlom ezt kupát, hiszen ők még talán nálam is jobban szenvedtek."

Az argentin támadó végig hitt ebben a csapatban és most elképesztően boldog, hogy sikerre tudta vezetni hazáját:

A 34 éves játékos szerint történelmet írtak:

„Amit most érzünk, az szavakkal nehezen kifejezhető, és szerintem még fel se fogtunk teljesen, mit is vittünk véghez. Brazíliát legyőzni a saját hazájában, hatalmas öröm számunkra, és biztosra veszem, hogy be fogunk kerülni a történelemkönyvekbe is."