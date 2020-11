Kevin-Prince Boateng fél évet töltött Barcelolában és közelről figyelhette, hogy milyen futballista Lionel Messi.

A játékos 2019 januárjában szerződött a katalánokhoz és a rövid szerződés, valamint a kevés játék ellenére is spanyol bajnoknak mondhatja magát.

„Hihetetlen volt az a hat hónap – mondta Boateng a DAZN-nak. – Eleve nem hittem el az egészet, azt hittem, hogy az Espanyol akar szerződtetni, nem a . Aztán az edzésen nem jutottam szóhoz, amikor Messit láttam futballozni. Mindig is azt mondtam, hogy Cristiano Ronaldo a világ legjobbja, de Messi valami egészen más. Amikor közösen edzettünk, akkor azt éreztem, hogy nem normális ez az egész és elégedetlen voltam magammal. Hihetetlen dolgokat tett a pályán és Messi miatt abba akartam hagyni a futballt.”

