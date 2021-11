Messi megszerezte első gólját a francia élvonalban – videóval

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Emberhátrányban is 3-1-re győzte le a Nantes csapatát hazai pályán a PSG, amelyben megszerezte első bajnoki gólját a hatszoros aranylabdás Lionel Messi is. Az argentin klasszis egy szép tekeréssel vette be Lafont kapuját a 87. percben.

A PSG nagyszerűen kezdte az összecsapást, már a 2. percben Mbappé vezetéshez juttatta a fővárosiakat, amelynek a kezdőcsapatában az előzetes hírekkel ellentétben ott volt Neymar, viszont a debütálására még mindig váró Ramos ezúttal sem lehetett ott a keretben.

A helyzetek alapján a PSG már az első félidőben eldönthette volna a meccset, de Messi két lövését is hárítani tudta Lafont, Neymar pedig hatalmas helyzetet puskázott el.

Úgy tűnt, hogy a könnyelműség megbosszulja magát: egy átgondolatlan kifutás után Navas állíttatta ki magát, a Nantes pedig egyenlíteni tudott a 77. percben. Emberhátrányban is nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a PSG, előbb egy öngóllal ismét megszerezték a vezetést Messiék, majd a 87. percben az argentin klasszis gyönyörű tekeréssel állította be a 3-1-es végeredményt.

