Messi könnyek között köszönt el és elismerte, hogy a PSG „egy lehetőség”

Huszonegy év után távozik a Barcelonától a hatszoros aranylabdás.

Lionel Messi könnyek között búcsúzott el a Barcelonától a vasárnap déli sajtótájékoztatóján.

A hatszoros aranylabdással a pénzügyi fair play-re és a ligában bevezetett fizetési plafonra hivatkozva nem tudott szerződést hosszabbítani a Barcelona, amelyet 21 éve szolgált.

A 34 éves játékosnak most új klubot kell keresnie, hiszen jelenleg szabadügynök és aki meg tud vele egyezni, az ingyen megszerezheti.

„Nagyon nehéz ez a helyzet, nem voltam erre felkészülve – mondta Messi. – Tavaly biztos voltam benne, hogy elmegyek, de idén a családom és én is itt akartuk folytatni. Huszonegy év után elmegyek, a három argentin katalán gyerekkel. Ebben a városban éltünk eddig, ez az otthonunk. Nagyon hálás vagyok minden csapattársamnak és mindenkinek, aki mellettem volt. Az első naptól az utolsóig mindent megadtam ennek a klubnak. Soha nem gondoltam volna, hogy el kell mennem. Mindent megtettem, hogy új szerződést köthessünk, így volt ezzel a Barca is, de nem tudtunk megfelelni a liga szabályainak. Szeretem ezt a klubot, nagyon nehéz volt ez az elmúlt másfél év hiszen nem találkoztunk a szurkolókkal sem. Arról álmodtam, hogy teljesen teli Camp Nou-ban tudok elköszönni a drukkerektől.”

Az argentintől természetesen megkérdezték, hogy igazak-e a hírek arról, hogy a PSG lesz a következő csapata.

„A PSG is egy lehetőség. Jelenleg nincs semmi végleges, miután kiderült, hogy távozom, rengeteg hívást kaptam, de igen, beszéltünk a PSG-ről.”

Akárhol is folyatja Messi örökké a szívében örzi majd a Barcelonát.

„Ennek a klubnak az értékeivel nőttem fel, ezek az alázat és a tisztelet. Hálás vagyok a Barcelonának, a megnyert címekből és a vereségekből is tanultam. Sok szép emléket viszek magammal, elég csak a megnyert címekre gondolni. Sok nehéz pillanat és vereség volt, de mindig folytattuk a munkát és volt egy visszavágó. Most nincs, ez itt a vége és egy új történet kezdődik, de ez most a legnehezebb pillanat.”

Az argentin arról is beszélt, hogy szerinte milyen lesz a Barcelona nélküle.

„Ez egy nagyon jó csapat és jönnek az új játékosok. A klub mindennél fontosabb és az emberek megszokják majd ezt a helyzetet, még akkor is, ha az elején furcsa lesz. Minden rendeződik majd.””

